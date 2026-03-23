英超｜熱刺0：3負森林聯賽榜位置互調　教練團仍堅信能度過難關

諾定咸森林在香港時間周日（22日）晚的英超護級大戰中，作客以3：0完勝對手熱刺，在排名上超越對方，向護級邁出堅實的一步。



憑藉伊戈捷西斯（Igor Jesus）、基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）和艾禾尼爾（Taiwo Awoniyi）的入球，森林終迎來新帥佩雷拉（Pereira）執教下的聯賽首勝。

+ 8

全取三分的森林在31場比賽中拿到32分，以兩分優勢反壓熱刺，排名升上第16位，熱刺則跌至第17位。

隨着這場敗仗，熱刺目前僅以一分的優勢排在降班區內的韋斯咸之上，護級形勢岌岌可危。韋斯咸於同日的比賽中以0：2不敵阿士東維拉，才給了熱刺一些喘息空間。

基比斯韋特賽後說：

這絕對是一個巨大的戰果，賽前有很多關於這場比賽和結果的擔憂。但我們表現得不可思議。我們今天拼盡全力防守。

作為森林今季的第四名主帥，佩雷拉堅稱他的球員需要繼續戰鬥，才能確保留在頂級聯賽。

他說：「直到賽季結束，我們還有很多積分要爭取，必須保持好心態。」

熱刺陷入泥潭

和佩雷拉一樣，杜陀（Tudor）也是在2月被任命為熱刺看守主帥，但他在執教的七場比賽中已吞下五場敗仗。這名祖雲達斯前主帥因家中有喪事，未能出席賽後記者會。

替代他履行媒體責任的助教Saltor在記者會上說，熱刺近期雖然運氣不佳，但「百分之百」堅信能在護級戰中倖存下來。

他說：「現在每個錯誤、每個細節都在與我們作對，這也影響了球員，你們可以看到他們多麼努力地拼搏。我們目前處境艱難，這是人盡皆知的事實。」

Saltor補充說：

我們必須繼續前進，因為我們在意熱刺，我們是一個大家庭，希望能擺脱目前的困境。我百分之百確信我們能夠渡過這個難關。

熱刺已經連續13場聯賽未嘗勝績（5和8負），這追平了1912年創造的球會歷史第二長聯賽不勝紀錄，最長紀錄是1934/35賽季的16場。

相關閱讀：歐聯8強出爐 拜仁再鬥皇馬 PSG利物浦狹路相逢 阿仙奴遇士砵亭

+ 5

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】