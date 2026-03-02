跳水世界盃蒙特利爾站｜中國盡掃9金　「10後」蔣林靜奪冠放光芒

2026年世界泳聯跳水世界盃加拿大蒙特利爾站在當地時間周日（1日）收官，中國隊包攬全部9個項目金牌，以9金4銀強勢領跑獎牌榜。



本年度跳水世界盃分站賽僅設加拿大蒙特利爾一站，原定於當地時間3月5日在墨西哥薩波潘市（Zapopan）開賽的第二站因公共安全原因取消。總決賽將於5月1日至3日在北京國家游泳中心舉行。

本次中國跳水隊由王宗源、練俊杰和陳藝文三位巴黎奧運會冠軍領銜，還包括在上一奧運周期未進入一線隊的替補選手和新人。這也被外界視為是中國跳水隊進入洛杉磯奧運周期後的一次重點人腳轉變。

+ 8

當日舉行了4項目比賽，在男子三米板決賽中，王宗源以540.35分強勢奪冠，隊友鄭九源以495.15分獲得亞軍。男子雙人十米台決賽中，中國組合趙仁杰／楊志豪以469.23分奪冠。

備受矚目的女子十米台方面，在奧運冠軍全紅嬋和陳芋汐缺陣的情況下，中國隊兩位「10後」小將晉級決賽，其中蔣林靜以428.10分奪冠，這一成績超越了全紅嬋在巴黎奧運會上奪冠的成績，崔家溪以370.40分獲得亞軍。

蔣林靜428.10分超師姐全紅嬋巴黎奧運奪冠成績。（Getty images）

女子雙人三米板決賽中，陳藝文／陳佳以329.94分奪冠。

此前舉行的比賽中，中國小將白鈺鳴以543.55分奪得男子十米台冠軍，練俊杰落後10.80分獲得亞軍。

王宗源／鄭九源以461.37分奪得男子雙人三米板冠軍。掌敏潔和盧為在目前的國家隊女台選手中屬於老將，在去年兩站世界盃分站賽中均包攬女子雙人十米台冠軍，此次兩人延續好狀態，又以349.98分奪冠。

女子三米板決賽中，陳藝文以375.90分奪冠，陳佳以362.55分獲得亞軍。

混合團體是唯一一項非奧運項目，中國隊由兩位世界冠軍陳佳、鄭九源和兩位小將崔家溪、趙仁杰搭檔出戰，在最後一跳反超墨西哥隊，以469.40分奪冠。

相關閱讀：奧運跳水冠軍張家齊宣布退役 「老將落幕」傷病不敵歲月