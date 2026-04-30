歐聯4強｜馬體會繼8強後再於十二碼爭議得益　施蒙尼改口大讚VAR

歐聯4強另一場準決賽，相比昨日（29日）巴黎聖日耳門與拜仁慕尼黑合演9球攻勢足球盛宴，今晨萬達大都會球場的劇本截然不同。全場比賽雙方各射入一球十二碼，馬德里體育會最終1：1打和阿仙奴。

在歐聯準決賽階段，上一次沒有「生波」情況下入球的比賽，要追溯到10年前曼城0：0打和皇馬，而入球全部不出自運動戰的歐聯凖決賽則更為罕見。



上半時末段，約基利斯（Viktor Gyokeres）禁區內護球被大衛漢斯高（David Hancko） 從後撞倒，阿仙奴獲得十二碼，約基利斯親自操刀命中。易邊後，賓韋特（Ben White）禁區內被判手球，祖利安艾華利斯（Julián Álvarez）主罰十二碼，幫助馬體會將場上比數追和至1：1。

歐聯凖決賽首回合，馬體會、阿仙奴分別射入一粒十二碼，最終戰成1：1平。（Getty Images）

全場最具爭議性一幕出現在第78分鐘，伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）在禁區內觸碰到皮球的同時，疑似被大衛漢斯高踩中腳尖倒地，當值主裁吹哨手指十二碼點，判罰遭到當事人大衛漢斯高喋喋不休抗議，並因此吃到黃牌。隨後VAR介入，裁判親自到場外觀看數遍回放，期間施蒙尼（Diego Simeone）情緒激動，甚至離開教練席向主裁施壓。比賽暫停3分鐘後，裁判改判，撤銷十二碼。

裁判經VAR提示後，到場邊觀看數遍回放，最終決定撤銷十二碼判罰。（Getty Images）

這一決定讓阿仙奴方面極度不滿，阿迪達（Mikel Arteta）賽後對裁判看過13次回放後改判怒火難平：「我非常失望、憤怒，完全無法理解。而且改變了比賽進程。在這個級別的比賽中，是完全不能夠接受的。」今場為阿仙奴建功的基奧基尼斯表示不知道為什麼駁回十二碼判罰。加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）亦在訪問中提到，所有人這個瞬間都覺得是十二碼，毫無疑問會是個十二碼，但他不想說太多，否則面臨禁賽風險。

另一邊廂，馬體會主帥施蒙尼大讚VAR：「多虧了VAR，他才明白是十二碼，因為一開始裁判沒有判手球。但第二次同樣感謝VAR，裁判改判，不是十二碼。」門將奧比歷（Jan Oblak）則是表示同意裁判判罰。現今，又陷入失十二碼者訴不公，另一方支持裁判，輿論場拉扯且無法有定論的局面，而類似情況在半個月前才剛出現過。

兩名主帥賽前友好相擁，賽後因爭議判罰各有觀點。（Getty Images）

馬體會8強賽兩回合面對巴塞隆拿均避開2次爭議十二碼判罰，引起軒然大波，巴塞隆拿甚至投訴上歐足協，今次，馬體會又成為事件主角之一，前英格蘭麥馬拿文（Steve McManaman）在節目中直接點出：「討厭VAR，它毀了比賽，並且施蒙尼與助手走到監視器前試圖看比賽畫面的行為，實在太糟糕了。」網友評論則是風趣得多，調侃阿仙奴：今次你可以體會到巴塞隆拿感受了吧。