香港田徑錦標賽｜刁俊稀奧運後沉寂　傷癒更堅定與後浪競爭

因為胸前的號碼布成為一時佳話的刁俊稀（Felix），完成巴黎奧運後，刁俊稀彷彿又離開了港人的眼簾。

香港田徑錦標賽第二日，刁俊稀出戰男子100米，胸前的號碼布由「DIU」變「Chun Hei」，曾經爆紅的刁俊稀因為傷患而沉寂一年多，今日（10日）兩槍同樣跑出今季最佳時間，即使無緣頒獎台，刁俊稀依然堅定。



刁俊稀曾代表港隊出戰巴黎奧運。（資料圖片／袁志浩攝）

因為胸前的「Diu」，巴黎奧運刁俊稀走進港人的眼簾，但刁俊稀彷彿隨奧運的熱潮而遠去。兩年前的香港錦標賽，刁俊稀跑出個人最佳的10.33秒，稱霸男子100米，同時獲得巴黎奧運外卡。

翻查刁俊稀近兩年的成績，他未能乘接巴黎奧運的勇態，與10.33秒更有距離，2025年全年最佳時間是10.64秒，更曾跑出10.9秒。踏入2026年，刁俊稀的時間依然徘徊於10.5秒至10.6秒。

刁俊稀近兩年未能乘接巴黎奧運的強勢。（湯致遠攝）

刁俊稀在香港錦標賽初賽跑出10.5秒正，已跑出今季最佳時間，剛好晉級決賽，在第一線的刁俊稀奮戰一眾後起之秀，結果再推前時間至10.45秒，與頒獎台僅差0.04秒，以第6完成賽事。

從巴黎奧運的高峰回落，刁俊稀的沉寂，2025年年初受到腳傷所困，輾轉的傷勢使他未能重回高峰狀態，他坦言是生涯的低潮之一，「2024年成績不錯，然後25年成績一直向下，這段時間都幾辛苦，試過見到比賽就驚，就算練習做出不錯的時間，也會擔心自己不夠快。」奧運代表的身份難免添上包袱，更大部分是刁俊稀對100米的追求，「不甘心自己只跑出這時間」。

刁俊稀。（資料圖片／袁志浩攝）

奧運後以為迎接屬於自己的花期，卻因傷患換來低潮期，刁俊稀難免迷失，「受傷後有點躊躇，畢竟這兩年是大賽年，自己錯過不少重要賽事，是有點可惜，尤其自己已不是18、22，機會愈來愈少了...」上天彷彿與刁俊稀開玩笑，失落過後重新出發，勤找物理治療師治理傷勢，同時找來退役的隊友吳家鋒任教練，對方給予他不少意見，加上在跑道上調整心態，今年香港錦標賽兩破今季最佳，增添行下去的信心。

「近兩年受腳傷困擾，今年腳仍有點小毛病，場上心態又不太好，今日算是調整到，10.4秒、10.5秒與自己個人最佳仍有距離，很大機會錯過今年的亞運會，但今場的成績讓我有信心繼續走下去。」

刁俊稀今日兩槍跑出今季最佳。（湯致遠攝）

近年短跑後浪湧現，包括香港紀錄保持者葉景維、吳君浩、梁靖恆等，26歲的刁俊稀相比之下已不年輕，他不單止樂見更多競爭，同時激發他的鬥心，「多了競爭，讓我更想贏回他們，雖然沒有亞運資格，先跑回10.3、10.2（秒）吧！」刁俊稀依然堅定，「自己還是熱愛短跑，既然喜愛就把它做好，（近年）什麼都輸過，不如盡地一煲跑盡佢！」