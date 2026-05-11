世界乒乓錦標賽｜梁靖崑24小時兩度絕地反勝　慢熱老將變逆轉之王

「從昨日到今日，自己亦是一種涅槃重生了。」幫助國乒男團在倫敦世乒團體賽達成12連冠後，梁靖崑在訪問中笑得合不攏嘴。這位以「大心臟」著稱的老將，在決賽上又演一出反勝好戲。



梁靖崑在決賽對上張本智和，開局不利先輸兩局，追和後在決勝局一度以3：8落後，隨後連得8分驚險拿下第5局，以局數3：2為國乒先拔頭籌。然而，這是他24小時內第2次「讓二追三」，凖決賽面對法國隊「眼鏡兄」阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun）時，以3：11與1：11的巨大差距先輸2場，最後上演絕地反擊。對兩場反勝，他在賽後訪問中實話實說：「到現在都有些懵。」

倫敦世乒團體賽，梁靖崑在凖決賽和決賽中，都上演「讓二追三」絕地大反擊。（Getty Images）

作為隊中老將，梁靖崑本屆賽事起步並不順利，因狀態慢熱導致分組賽表現低迷，前5場比賽，僅錄得兩勝。國乒罕見地只獲第3晉級，外界對連霸前景議論紛紛，梁靖崑需負上一定責任。8強賽戰勝韓國隊安宰賢後，他表示隨著比賽進程，希望通過今場比賽去尋找熟悉的感覺。幸而隨著賽事深入，梁靖崑在最關鍵的兩場比賽中找回節奏。

不同於「世一」王楚欽以及有著可愛外表的潛力股林詩棟，梁靖崑則被球迷戲稱為「梁滿局」。這個花名來源於他經常5局3勝不要前兩局，7局4勝比賽不要前三局，讓到場觀眾延長觀賽時間，並驚出一身冷汗。名宿許昕曾評價：「老梁第3局好恐怖，前兩局以為他是二流水平，突然間會變成超一流。」

梁靖崑作為主力隊員，幫助國乒男隊實現團體世乒賽12連冠。（Getty Images）

對此，各路乒乓好手早有體會，2024新加坡WTT大滿貫，梁靖崑同樣是落後兩盤情況下實現連追3盤反勝張本智和。2024WTT仁川冠軍賽8強戰，梁靖崑讓二追三戰勝法國球手西蒙高茨（Simon Gauzy），並最終奪冠。2021侯斯頓世乒賽男單8強賽，梁靖崑落後3盤，最終贏4盤勝巴西一哥卡達雲奴（Hugo Calderano）。一次次反勝對手的背後，體現出梁靖崑超強的心裡質素與抗壓能力以及在處理關鍵分上的大膽與穩定。賽場上的梁靖崑剛好似他運動生涯成長的反映。

在人才濟濟的中國乒壇，梁靖崑算不上亮眼，前有馬龍、許昕、張繼科這樣的傳奇前輩，後有王楚欽這位左手將蓋過他鋒芒，梁靖崑唯憑藉勤懇態度與日復一日的堅持，偶然通過「爆冷」突圍，為自己爭取機會。2014年「直通東京」隊內選拔賽中爆冷擊敗過大滿貫張繼科與當時世界排名第一的馬龍，從此走入大眾視野。2021年梁靖崑拿到國內乒超聯賽男單冠軍及MVP，獲得侯斯頓世乒賽參賽資格，在世乒賽中，他連續四屆獲得男單銅牌（19年布達佩斯、21年侯斯頓、23年德班、25年多哈）。但是，「逆轉之王」亦因在2025多哈世乒賽上領先3局被卡達雲奴反勝而失去信心，坦言一年都未緩解過來。

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近兩年，梁靖崑已不在巔峰期，2025年他飽受傷病，重慶冠軍賽時受到腿傷困擾，7月份乒超聯賽，他因腰傷退賽。受傷還帶來成績嚴重下滑，WTT美國大滿貫中，梁靖崑被爆冷，止步首圈。今年年初亞洲盃，梁靖崑因傷退賽，隨後澳門世界盃又爆冷小組淘汰。但是，梁靖崑在極度困難情況下證明自己，為國乒實現世乒團體賽12連冠貢獻力量。這名低調務實的球員在開賽前曾講過：「現在球隊困難時期，只有王楚欽頂住，我都希望幫手分擔。這可能是我最後一屆世乒賽，希望大家能記住一個熱血、有拼勁的梁靖崑。」今次世乒賽，對於梁靖崑來說不止是在兩場關鍵比賽中表現令人眼前一亮，更是他挑戰運動生涯低谷的一次成功反擊。