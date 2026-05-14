美職聯｜美斯梅開二度兼貢獻2助攻　國際邁亞密反勝FC辛辛那提

【美職聯】狀態火熱的阿根廷球星美斯（Lionel Messi）周四（5月14日）在美職聯（MLS）梅開二度，並策劃另外兩個入球，帶領國際邁亞密作客以5：3逆轉擊敗FC辛辛那提。



隨着距離世界盃開幕不到一個月，美斯狀態漸入佳境。本賽季他在12場美職聯比賽中已攻入11球，這場勝利也協助國際邁亞密以25分升至東部賽區積分榜第二位。不過，他到目前還未對是否參加世界盃表態。

美斯在比賽中梅開二度打入兩球。（Getty Images）

美職聯國際邁亞密5：3逆轉擊敗辛辛那提：

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本場比賽第24分鐘，辛辛那提球員美亞斯加（Matt Miazga）解圍失誤，球反彈後落在美斯腳下，後者順勢破門，首開紀錄。

辛辛那提在第41分鐘憑藉奇雲丹奇（Kevin Denkey）的罰球扳平比分。換邊再戰後不久，柏華布查（Pavel Bucha）的近距離入球一度讓主隊2：1反超。

美斯在比賽中梅開二度打入兩球。（Getty Images）

第55分鐘，美斯接迪保羅（Rodrigo De Paul）的傳中，左腳射門為國際邁亞密扳平比分。儘管辛辛那提的巴西中場艾雲達（Evander Ferreira）隨後在第64分鐘以一記禁區外的遠射再度反超比分，但這未能阻止國際邁亞密逆襲。

第79分鐘，美斯助攻阿根廷小將馬迪奧施維迪（Mateo Silvetti）破門。墨西哥國腳貝達拉美（German Berterame）五分鐘後再下一城，將比分改寫為4：3。

美斯（左）與馬迪奧施維迪（右）相互助攻入球後興奮擁抱。（Getty Images）

38歲的美斯在第89分鐘接馬迪奧施維迪傳中起腳射門，球擊中門柱後彈在對方門將羅曼施蘭坦奴（Roman Celentano）身體折射入網，結果入球被判為門將的烏龍球，國際邁亞密最終5：3鎖定勝局。

國際邁亞密主帥古勒莫賀約斯（Guillermo Hoyos）對球隊的表現讚不絕口。「球員們今天的表現太棒了，尤其是在這樣一個艱難的球場面對強勁的對手。很明顯，他們來到美職聯不是為了鬆懈，而是為了傾盡全力，向世界證明這裡的足球水平。我們帶着極大的喜悦離開，因為我們展現出了極高水平的足球。」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】