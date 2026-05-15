世界盃｜新西蘭名單公布　基斯活特當隊長　老將史密夫意外入選

【世界盃】新西蘭周四（14日）公布2026年世界盃的最後26人名單，被任命為隊長的英超諾定咸森林（Nottingham Forest）前鋒基斯活特（Chris Wood）敦促球隊「創造一些歷史」，爭取隊史世界盃首勝。



全力爭取世界盃首勝

新西蘭將第三次亮相世界盃，但在過去兩次（1982年、2010年），他們卻一勝難求，唯一安慰的是，1982年三場全部失利的他們，到了2010年取得三場和局，甚至踢和四屆世界盃冠軍意大利。

新西蘭通過世界盃大洋洲區外圍賽獲得決賽周參賽名額。（Getty Images）

新西蘭參加世界盃大洋洲區外圍賽的比賽精華：

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在來臨的美加墨世界盃，他們依然是世界排名最低（第85位）的球隊，是通過今年3月贏得大洋洲區外圍賽後，獲得世界盃決賽周資格的。

現年34歲的基斯活特是新西蘭足球歷史上最傑出的球員之一，曾效力多家英超球隊。新西蘭16年前、上一次征戰世界盃時，當年只有18歲的他也後備上場三次。

不過，至今已在88場比賽中為新西蘭國家隊攻入45球的基斯活特，這次將以隊長的身份帶領球隊征戰。

新西蘭在來臨世界盃被分入G組，對手有伊朗、埃及和比利時。

基斯活特將以隊長的身份帶領球隊征戰2026世界盃。（Getty Images）

基斯活特在奧克蘭舉行的名單發布會上，通過視頻連線說：「距離我們上一次參加世界盃已經16年……我迫不及待想與這支球隊分享這一時刻，並希望創造一些歷史。」

我希望我們能讓所有人感到驕傲，並向世界展示我們的能力。

基斯活特一個月前剛剛傷愈復出，他此前因為膝蓋傷勢，缺席大半個賽季，一度讓他的世界盃前景蒙上陰影。

召入36歲老後衛 主帥：經驗和領導力對球隊很重要

值得一提的是，新西蘭主帥巴施利（Darren Bazeley）此次還出乎意料召入比基斯活特還要大兩歲的老後衛史密夫（Tommy Smith），後者在2010年南非世界盃的三場比賽中全部首發。

受召入隊的36歲後衛史密夫。（Ins@tommysmith1990）

36歲的史密夫如今效力於英格蘭第五級別聯賽球隊布倫特里（Braintree）。巴施利表明，這名曾入選英格蘭青年隊的球員，他的經驗和領導力對球隊非常重要。

他說：

26人的陣容中，並不是每個人都會上場，所以我們帶上史密夫，因為他的領導能力非常出色。他將對維持球隊紀律，幫助球員起到關鍵作用，我們會很依賴他。

巴施利還說，基斯活特以及旅歐中場球員祖貝爾 （Joe Bell）、史譚美歷（Marko Stamenic）、加貝特（Matthew Garbett）和賴恩湯馬士（Ryan Thomas）將會是球隊的關鍵人物。

新西蘭男子足球隊。（Getty Images）

另外，今次陣容中也有10名球員效力於澳職聯，其中8人來自參加這個聯賽的兩支新西蘭球隊——奧克蘭（Auckland FC）和威靈頓鳳凰（Wellington Phoenix）。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】