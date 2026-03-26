足球｜皇馬醫療團隊檢查錯膝蓋？麥巴比親口澄清離譜誤診傳聞

看醫生的時候，病人一般要回答自己哪裏不舒服。關於最近皇家馬德里檢查錯了麥巴比（Kylian Mbappe）膝蓋的傳聞，在周四法國對巴西熱身賽的賽前新聞發布會上，這位法國隊長澄清，同時為自己的認知和表達水平辯護。



從上月26日皇馬主場2：1險勝賓菲加的歐聯淘汰賽附加賽次回合比賽開始，麥巴比因為膝傷缺席了皇馬的多場比賽。麥巴比的膝傷成了一場為時不短的肥皂劇，法國和西班牙媒體先後報道，皇馬醫療團隊在檢查麥巴比膝傷時出現嚴重失誤，導致他去年整個12月一直帶着左膝疼痛比賽。有消息稱，皇馬醫療團隊一系列災難性的錯誤在於，麥巴比感到不適的是左膝，但檢查時分析的是他右膝的影像資料。

在法國隊與巴西隊友誼賽前，麥巴比通過發佈會澄清了關於「皇馬醫療團隊檢查錯膝蓋」傳媒。（路透社）

皇馬到底是只檢查了麥巴比的右膝，還是兩個膝蓋都檢查了，卻重點分析右膝影像資料？麥巴比這樣回答：「我很高興自己兩個膝蓋都感覺良好。從某種程度來說，這也得歸功於我的球會。能健康無礙地來到這裏，我非常開心。」

對於誤診膝蓋的傳聞，麥巴比或許要負講不清楚哪個膝蓋疼痛的連帶責任。對此，麥巴比這樣回應：

有消息稱他們檢查錯了受傷的膝蓋，這一說法不實。我或許要承擔間接責任。當你不對外溝通時，所有人都會鑽空子，這是人之常情。我和我的團隊與皇馬之間的溝通向來十分順暢。眼下正值賽季關鍵階段，我很希望球隊能在我缺陣期間贏下比賽，球隊做到了，這很棒。

麥巴比今季在西甲和歐聯分別攻入23球和13球，分別在西甲射手榜和歐聯射手榜領跑。在西甲積分榜上，皇馬排名次席，比榜首巴塞隆拿落後4分。在歐聯8強戰中，皇馬將與拜仁慕尼黑上演「歐洲打吡」，拜仁首席射手哈利卡尼（Harry Kane）以10個入球排在今季歐聯射手榜次席。

麥巴比今季入球雖多，皇馬卻呈現他不能上場時全隊表現更好的趨勢。在歐聯16強首回合比賽中，麥巴比因傷缺陣，皇馬主場以3：0大勝曼城；到了次回合比賽，皇馬客場以2：1再勝曼城，第69分鐘替補出場的麥巴比並未參與皇馬的入球。因此，麥巴比急需在4月8日和16日皇馬與拜仁的兩回合「歐洲打吡」證明自己。

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