世界盃2026｜迪甘斯點兵 法國26人名單僅5中場卡馬雲加意外落選
法國國家隊主帥迪甘斯（Didier Deschamps）正式公佈2026年美加墨世界盃26人大軍名單，麥巴比（Kylian Mbappe）領銜，其皇馬隊友、中場卡馬雲加（Eduardo Camavinga）卻落選。
作為本屆賽事的奪冠大熱，「高盧雄雞」這份名單「兩頭重中間輕」，迪甘斯徵召9名前鋒與9名後衛的同時，只為中場留5個名額，成點兵最大爭議。
法國繼續擁有豪華鋒線，據Transfermarkt網站數據，麥巴比、米高奧利斯（Michael Olise）、奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）三名前線球員身價均逾億歐元，名單中9名前鋒線球員總身價估值為8億歐元。毫無疑問，法國隊進攻火力列世界前列，被視為是冠軍有力爭奪者。
迪甘斯同時為球隊注入新血，將會有13名年輕隊員有望迎來首次征戰世界盃。21歲的朗斯門將里沙（Robin Risser）首次入選法國成年國家隊。此外，20歲的巴黎聖日耳門中場薩伊艾美利（Warren Zaïre-Emery）年少有為，被迪甘斯器重，之前他已代表法國隊出戰2024歐國盃。
然而有人歡喜有人愁，皇馬中場卡馬雲加被排除在名單外，迪甘斯對此解釋為：「他在西班牙經歷了一個艱難的賽季，上場時間寥寥無幾。他還受了一些傷。雖然他很早就入選了法國隊，但他仍然很年輕。我理解，也能想像他現在有幾失望。」除開卡馬雲加，迪甘斯今次將5名中場球員納入名單，對比9後衛9前鋒的配置，略顯單薄。
本屆世界盃將會是迪甘斯執教法國隊的最後一屆，他們與塞內加爾、挪威、伊拉克同組。
法國2026世界盃26人大軍名單：
門將： 邁治蘭（Mike Maignan／AC米蘭）、里沙 （朗斯）、拜斯森巴（Brice Samba／雷恩）
後衛：迪治尼（Lucas Digne／阿士東維拉）、吉斯度（Malo Gusto／車路士）、盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez／巴黎聖日耳門）、 迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez／希拉爾）、干拿迪（Ibrahima Konaté／利物浦）、 麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix／水晶宮）、祖利斯古迪（Jules Kounde／巴塞隆拿）、 威廉沙列巴（William SALIBA／阿仙奴）、烏柏美卡奴（Dayot Upamecano／拜仁慕尼黑）
中場：尼高路簡迪（N'Golo Kante／費倫巴治）、文奴高尼（Manu Kone／羅馬）, 拉比奧特（Adrien Rabiot／AC米蘭）、曹亞文尼（Aurelien Tchouameni／皇家馬德里）, 薩伊艾美利（巴黎聖日耳門）
前鋒：艾基洛治（Maghnes Akliouche／摩納哥）、 巴高拿（Bradley Barcola／巴黎聖日耳門）、卓基（Rayan Cherki／曼城）、 奧士文尼迪比利（巴黎聖日耳門）、迪斯亞杜伊（Desire Doue／巴黎聖日耳門）、 米高奧利斯（拜仁慕尼黑）、麥巴比 （皇家馬德里）、桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta／水晶宮）、馬古斯杜林（Marcus Thuram／國際米蘭）