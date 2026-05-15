世界盃2026｜迪甘斯點兵　法國26人名單僅5中場卡馬雲加意外落選

法國國家隊主帥迪甘斯（Didier Deschamps）正式公佈2026年美加墨世界盃26人大軍名單，麥巴比（Kylian Mbappe）領銜，其皇馬隊友、中場卡馬雲加（Eduardo Camavinga）卻落選。

作為本屆賽事的奪冠大熱，「高盧雄雞」這份名單「兩頭重中間輕」，迪甘斯徵召9名前鋒與9名後衛的同時，只為中場留5個名額，成點兵最大爭議。



法國繼續擁有豪華鋒線，據Transfermarkt網站數據，麥巴比、米高奧利斯（Michael Olise）、奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）三名前線球員身價均逾億歐元，名單中9名前鋒線球員總身價估值為8億歐元。毫無疑問，法國隊進攻火力列世界前列，被視為是冠軍有力爭奪者。

2026世界盃將是迪甘斯執教法國隊的最後一屆。（Getty Images）

迪甘斯同時為球隊注入新血，將會有13名年輕隊員有望迎來首次征戰世界盃。21歲的朗斯門將里沙（Robin Risser）首次入選法國成年國家隊。此外，20歲的巴黎聖日耳門中場薩伊艾美利（Warren Zaïre-Emery）年少有為，被迪甘斯器重，之前他已代表法國隊出戰2024歐國盃。

然而有人歡喜有人愁，皇馬中場卡馬雲加被排除在名單外，迪甘斯對此解釋為：「他在西班牙經歷了一個艱難的賽季，上場時間寥寥無幾。他還受了一些傷。雖然他很早就入選了法國隊，但他仍然很年輕。我理解，也能想像他現在有幾失望。」除開卡馬雲加，迪甘斯今次將5名中場球員納入名單，對比9後衛9前鋒的配置，略顯單薄。

因今季出場時間較少，卡馬雲加落選2026世界盃法國隊大名單。（Getty Images）

本屆世界盃將會是迪甘斯執教法國隊的最後一屆，他們與塞內加爾、挪威、伊拉克同組。

法國2026世界盃26人大軍名單：

門將： 邁治蘭（Mike Maignan／AC米蘭）、里沙 （朗斯）、拜斯森巴（Brice Samba／雷恩）

後衛：迪治尼（Lucas Digne／阿士東維拉）、吉斯度（Malo Gusto／車路士）、盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez／巴黎聖日耳門）、 迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez／希拉爾）、干拿迪（Ibrahima Konaté／利物浦）、 麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix／水晶宮）、祖利斯古迪（Jules Kounde／巴塞隆拿）、 威廉沙列巴（William SALIBA／阿仙奴）、烏柏美卡奴（Dayot Upamecano／拜仁慕尼黑）

中場：尼高路簡迪（N'Golo Kante／費倫巴治）、文奴高尼（Manu Kone／羅馬）, 拉比奧特（Adrien Rabiot／AC米蘭）、曹亞文尼（Aurelien Tchouameni／皇家馬德里）, 薩伊艾美利（巴黎聖日耳門）

前鋒：艾基洛治（​​Maghnes Akliouche／摩納哥）、 巴高拿（Bradley Barcola／巴黎聖日耳門）、卓基（Rayan Cherki／曼城）、 奧士文尼迪比利（巴黎聖日耳門）、迪斯亞杜伊（Desire Doue／巴黎聖日耳門）、 米高奧利斯（拜仁慕尼黑）、麥巴比 （皇家馬德里）、桑馬迪達（Jean-Philippe Mateta／水晶宮）、馬古斯杜林（Marcus Thuram／國際米蘭）