乒乓球︱樊振東臨別領軍闖歐聯決賽　與莫利加特組夢幻組合爭雙冠

在德國發展如魚得水的樊振東，下一個球季將轉投另一勁旅杜塞爾多夫（Borussia Düsseldorf），臨別秋波，「小胖」與瑞典名將莫利加特（Truls Möregårdh）聯手，帶領薩爾布呂肯（FC Saarbrücken-TT）晉身乒乓球歐聯決賽，力爭連續兩年奪冠。



乒乓球︱樊振東臨別領薩爾布呂肯（FC Saarbrücken-TT）闖歐聯決賽。（Getty Images）

波爾「友情牌」成功打動樊振東 來季轉投德甲勁敵

早在今年3月，杜塞爾多夫已開心宣布成功羅致樊振東的喜訊，「小胖」會由7月1日起加盟，2026/27球季為他們作戰。搶人成功的關鍵，背後全賴效力杜塞爾多夫18年的德國傳奇球手波爾（Timo Boll）。波爾與樊振東老友鬼鬼，在「小胖」遠離家鄉之際送上溫情，聖誕節時邀請樊振東到他家人過節。

波爾上季退役後成為球會大使，今次杜塞爾多夫成功拉攏樊振東加盟，他絕對功不可沒。「小胖」對於新發展，首先對薩爾布呂肯表達感激之情，「非常感恩他們給予我機會展開德國生涯，如今我感到與杜塞爾多夫有特別的連結，這是我好朋友波爾所建立並留下傳奇生涯的球會，能夠跟隨他的腳步是我榮幸，我很期待幫助球會。」

莫利加特苦戰5局擊敗希臘老將基安尼斯。

歐聯四強與莫利加特聯手 領軍連續兩年入決賽

不過來季轉會之前，樊振東仍拚盡為薩爾布呂肯力爭兩大錦標。周六乒乓歐聯4強，樊振東與莫利加特強強聯手，出戰波蘭球隊KS Orlen Bogoria Grodzisk Mazowiecki。第一場先由樊振東出戰，面對19歲波蘭球手雷德詹斯基（Miłosz Redzimski），樊振東輕鬆以11：6、11：6、11：4請對手吃3隻光蛋。第二場隊長佛朗西斯加（Patrick Franziska）上陣，同以3：0清脆擊敗巴多夫斯基（Marek Badowski）。第三場另一王牌莫利加特上陣，卻遇上阻滯。

年輕的莫利加特，面對6戰奧運的希臘46歲老將基安尼斯（Panagiotis Gionis）受到考驗，兩度領先下均被追平，決勝第5局，莫利加特憑鬥志和耐性終戰勝基安尼斯，以局數3：2勝出，並為薩爾布路肯鎖定3：0勝局，連續兩年晉身歐聯決賽。賽後莫利加特開玩笑稱，「真的很疲累，感覺我才是45歲那個，而基安尼斯是25歲。」

樊振東臨別前領薩爾布呂肯力德甲、歐聯雙冠

去年樊振東尚未加盟，獲選為今仗最佳球員的「小胖」賽後為自己的表現感到高興。周日晚他會再次與莫利加特領軍，面對由法國「眼鏡兄弟」阿歷士及菲歷斯勒邦兄弟聯手的法國球會蒙比利埃（Alliance Nîmes/Montpellier）爭冠。

「小胖」不止為薩爾布呂肯力爭蟬聯歐聯王座，今個月底他還會出戰德甲聯賽總決賽。常規賽雖由杜塞爾多夫勝出，但尚餘總決賽由4支球隊一決高下。5月30日薩爾布呂肯在4強面對雲達不萊梅（SV Werder Bremen），如晉級會在翌日面對下季新東家杜塞爾多夫或貝格納施塔特（TTC Schwalbe Bergneustadt）。