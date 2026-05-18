英超｜韋斯咸再敗幾近絕望被批毫無鬥志　熱刺下仗贏波即護級成功

韋斯咸在英超第37輪作客以1：3不敵紐卡素，賽後現場客軍球迷毫不掩飾地表達不滿情緒，高喊球員不配穿這件球衣。於英國天空體育負責評述的名宿堅尼，亦批評韋斯咸球員缺乏求生意欲。

這場敗仗令「鎚仔幫」吞下聯賽三連敗、繼續深陷降班區，並將護級形勢完全斷送給同城死敵熱刺，只要熱刺在周三凌晨擊敗車路士，韋斯咸即鐵定降班。



紐卡素在開賽短短19分鐘內，憑禾達美迪（Nick Woltemade）和韋利安奧索拿（William Osula）的入球，火速領先至2：0。韋斯咸早在比賽第26分鐘已「撳掣」換人，收起後衛圖迪保（Jean-Clair Todibo），換入前鋒卡斯迪蘭奴斯（Taty Castellanos）。65分鐘，韋利安奧索拿門前推射為紐卡素再下一城。儘管韋斯咸門將靴文臣（Mads Hermansen）開門球直接助攻卡斯迪蘭奴斯射入「窩利」世界波，幫助韋斯咸挽回些少顏面，仍最終以1：3不敵紐卡素。

韋斯咸作客1：3不敵紐卡素，完全喪失護級主動權。（Getty Images）

一場敗仗讓球迷難以接受，韋斯咸領隊紐奴（Nuno Espirito Santo）表示理解球迷情緒，仍試圖維持希望：「一切還有可能，我們等待周二，雖然很艱難，但我們還活着，拭目以待吧。」

但是韋斯咸已經完全喪失護級主動權，能夠護級上岸的可能性微乎其微。他們目前落後少賽一場的熱刺2分，且得失球差遠落後於熱刺，倘若熱刺在周三凌晨對車路士時保持不敗，韋斯咸將提前一輪篤定降班。即使僥倖地將降班懸念留到最後一輪，韋斯咸亦要先靠自己擊敗列斯聯，並祈求愛華頓能贏下熱刺，才能夠死裏逃生。

韋斯咸再敗護級幾近絕望。（Getty Images）

天空體育分析指，韋斯咸缺乏信心，似乎未從上仗對阿仙奴時最後時刻追和入球被判詐糊中調整過來。這個消失的入球將韋斯咸推向深淵，更加不好彩的是，過去三個球季，護級安全線不高於35分，而現在還剩一輪未打，韋斯咸手握36分，仍然極大機會降班。較早前韋斯咸悶和水晶宮，錯失領先熱刺4分機會，韋斯咸就這樣慢慢將形勢斷送給同城的熱刺。

紐奴無力回天。（Getty Images）

事實上，韋斯咸的跌落早有徵兆，與球隊頻繁換帥有一定關係。三年前，韋斯咸還是歐協聯冠軍，聯賽排名能夠達到第9名中游位置。自莫耶斯（David Moyes）2024年中離任後，韋斯咸在兩年內已更換3位主帥，盧柏迪古（Julen Lopetegui）上任6個月下台，樸達（Graham Potter）接手後僅在帥位停留了8個月，跨賽季執教25場比賽，樸達只獲得6場勝利，今季前五場，他亦只為韋斯咸帶來3分。紐奴於上年9月尾接任，韋斯咸的情況並無得到改善，從11月底到1月中，韋斯咸經歷10場不勝。由此可見，換帥並未取得太好成效，反而是讓球隊一直沒有穩定打法。