世界盃2026｜尼馬入選四戰世界盃　安察洛堤棄祖奧柏度及施華

34歲巴西球星尼馬（Neymar）終在最後關頭驚險踏上世界盃「尾班車」。受傷患困擾已久的他，終獲巴西教練安察洛堤選入世界盃26人名單，將與雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior）、拉芬夏（Raphinha）等一起征戰。



48支世界盃大軍的26人名單陸續出爐。在安察洛堤的巴西名單上，卡斯米路（Casemiro）、馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）、安迪歷（Endrick）等球星在列，中堅艾達米列達奧（Eder Militao）及前鋒艾斯迪華奧（Estêvão）則因傷缺席。

數到最大焦點，當然是34歲的尼馬。受傷患困擾已久的他，終於如願入選，繼2014、2018及2022之後，第四次征戰世界盃。

安察洛堤今晨點兵。（Getty Images）

尼馬至今為巴西披甲128場、入79球，然而他自2023年起便與傷病搏鬥，再沒代表「森巴軍團」，其狀態一直是教練團隊關注的重點。據巴西權威媒體《環球報》報道，在上周日代表山度士對哥列迪巴的比賽中，尼馬在一次碰撞後感到右小腿疼痛。公布名單之前，他應巴西足協要求接受體檢，最終過關。

尼馬搭上世界盃「末班車」，場下人興奮慶祝。（Getty Images）

巴西傳媒UOL評論員則透露，安察洛堤曾在尼馬與車路士射手祖奧柏度（João Pedro）兩人之間猶豫，後者今季交出15個入球及5個助攻，是「藍軍」表現最好球員之一。安察洛堤最終選擇尼馬，他解釋：「我們選擇尼馬並非因為我們認為他會是一個好的替補，而是因為他能為球隊帶來價值，我確信他能為球隊帶來一些東西。至於他能上場多久，具體多少分鐘，我並不清楚。這取決於球隊在場上的整體表現。」

今季表現出色祖奧柏度遺憾落選。（Getty Images）

當安察洛堤讀出「尼馬」的名字時，發佈會現場與觀看直播的球迷瞬間陷入瘋狂，尼馬母會山度士青訓學院一眾師弟及前隊友馬些路（Marcelo）均起立狂歡。尼馬本人與好友在家中觀看直播，得知入選後與友人相擁慶祝。

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41歲後衛堤亞高施華（Thiago Silva）則無緣第五次踏上世界盃舞台。他在今年從巴甲富明尼斯重返歐洲賽場，今月隨波圖拿下葡超冠軍，身體狀況不錯的他，未如尼馬般獲幸運之神眷顧，未獲國家隊征召。

巴西2026世界盃26人大軍名單：

門將：艾利臣比加（Alisson Becker/利物浦）、艾達臣（Ederson/費倫巴治） 、韋華頓（Weverton/甘美奧）

後衛：阿歷士辛度（Alex Sandro/法林明高）、丹尼路（Danilo Luiz da Silva/法林明高）、里奧彭利拿（Leo Pereira/法林明高）、基爾臣比爾馬（Bremer/祖雲達斯）、伊賓尼斯（Roger Ibañez/吉達艾阿里）、韋斯利雲尼素斯（Wesley Vinicius/羅馬）, 馬昆賀斯（Marquinhos/巴黎聖日耳門）、加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães/阿仙奴）、杜格拉斯山度士（Douglas Santos/聖彼德斯堡）

中場： 古馬雷斯（Bruno Guimaraes/紐卡素）、卡斯米路（Casemiro/曼聯）、 丹尼路山度士（Danilo Santos/保地花高）、法賓奴（Fabio Henrique Tavares/伊蒂哈德）、盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta/法林明高）

前鋒：安迪歷（Endrick/里昂）、加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli/阿仙奴）、 伊戈泰亞高（Igor Thiago/賓福特）、馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha/曼聯）、拉芬夏（Raphinha/巴塞隆拿）、 雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior/皇馬馬德里）、路易斯軒歷基（Luiz Henrique/辛尼特）、尼馬（Neymar/山度士）、拉恩域陀（Rayan/般尼茅夫）