足球｜尼馬回歸世界盃國家隊名單的背後　巴西人的情感與信仰

【足球】當巴西男足國家隊主教練安察洛堤（Carlo Ancelotti），在周一（18日）傍晚世界盃參賽名單宣布儀式上讀出尼馬（Neymar）的名字時，現場氣氛瞬間被點燃，彷彿世界盃已經提前開場。全場爆發出雷鳴般的歡呼聲，「Ole Ole Ole Ole，Neymar，Neymar」的歌聲開始傳唱。



然而在網絡和傳媒之中，「尼馬是否應該參賽」的爭議始終不斷。特別是近來狀態正佳、多次入選國家隊的車路士前鋒祖奧柏度（Joao Pedro），被過去三年飽受傷病困擾、狀態低迷的尼馬取代，讓不少球迷憤憤不平。名單公布後的記者會上，拋向安察洛堤的問題幾乎都圍繞尼馬展開：尼馬的身體狀態可以嗎？他能夠融入這支他很久沒有加入過的隊伍嗎？

尼馬重返巴西國家隊名單。（Getty Images）

粉絲得知尼馬入選國家隊的現場反應：

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自2023年10月受傷以來，尼馬開始與巴西國家隊漸行漸遠。他從沙特阿拉伯回到自己出發的地方——巴西山度士球會。為了幫助尼馬重新披上國家隊戰袍，他的支持者們想盡一切辦法。如今，這一目標終於實現，繼2014年、2018年和2022年世界盃之後，尼馬將第四次隨巴西隊出征世界盃。

在國家隊陣容宣布儀式場外，球迷們早早等候在那裏，很多人高呼尼馬的名字，舉着支持他的標語；在他山度士公寓的門口，一大群球迷在雨中為他加油助威；巴西各地的球迷通過電視直播得知尼馬入選後，也紛紛開始慶祝。

可見，尼馬本身就是最大的話題。對許多巴西球迷而言，尼馬如今的狀態和能力可能並不那麼重要，因為情感和信仰才是巴西人看待足球的方式。

尼馬是巴西足球近年來最具全民號召力的標誌性人物。（Getty Images）

巴西人崇尚英雄，相信世界盃冠軍是由超級巨星贏得的。比利（Pele，又譯貝利）、加連查（Garrincha）、羅馬里奧（Romário）、朗拿度（Ronaldo），一代代足球偶像陪伴巴西人成長。而尼馬，即便已不再處於巔峰狀態，仍是巴西足球近年來最具全民號召力的標誌性人物。

從實力上看，如今的巴西隊早已開始走下「神壇」，雖然多名主力依然是歐洲豪門球會的中堅力量，但他們在國家隊層面始終未能形成穩定而高效的整體。巴西足協最終請來安察洛堤這位外籍名帥，也實屬無奈之舉。安察洛堤固然履歷輝煌，但正如他自己在當日發布會上所說，「我不是魔法師」。在這樣的背景下，安察洛堤召入尼馬更多的是一種在巴西「討生活」的穩妥選擇——至少可以凝聚人心。

安察洛堤入主巴西隊後，在本周一之前還從未曾將尼馬召入麾下，即便是在兩個月前的友誼賽中，尼馬也未出現在名單中。但尼馬所在的山度士球會始終沒有放棄，為他成立了「特別行動組」，製訂專門的恢復計劃，計算後面每一場他能夠上場的比賽，讓他的表現能夠被安察洛堤看到。

尼馬本賽季代表山度士球會比賽精華：

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就在巴西隊向國際足協提交55人大名單前，國家隊主力前鋒洛迪高高斯（Rodrygo Goes）和艾斯迪華奧（Estevao Willian）接連受傷，無緣世界盃，這也在客觀上為尼馬的入選鋪平了道路。

當然最重要的是，尼馬通過最近的訓練和比賽滿足了安察洛堤的核心要求——達到良好的身體狀態。安察洛堤曾經說：

如果他能以百分之百的狀態參加世界盃，他就能入選。尼馬必須繼續努力訓練和比賽，以良好的身體狀態展現他的實力。

尼馬的入選不僅在巴西國內引發熱議，在國際上也引起巨大反響。不過，他的回歸能否真正幫助巴西隊走得更遠，仍有待比賽的檢驗。

安察洛堤在宣布名單前說，這份名單並不完美，而且也不可能完美，但已經是在現有條件下能夠作出的最優選擇。

從陣容結構看，我們看到曾經人才濟濟的後衛線和中場都已顯老態，主力多為30歲以上的球員，新入選的球員又相對缺少大賽經驗。鋒線雖然相對年輕，前鋒安迪歷（Endrick）、雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior）都是年青一代的翹楚，但他們似乎在國家隊的比賽中總難發揮出個人實力。

入選國家隊的皇馬前鋒雲尼斯奧斯。（Getty Images）

尼馬回歸後，還能像過去一樣成為球隊核心嗎？他能否接受後備位置？這些都是外界關注的焦點。

安察洛堤在發布會上明確說：

他有可能上場，也有可能不上場，有可能後備出場，也有可能就坐在後備席上。我只能說，他和其他人一樣肩負着同樣的責任。他是一名經驗豐富的球員。

尼馬重回巴西國家隊，究竟能否帶來奇蹟，答案只能留待世界盃揭曉。