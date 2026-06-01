英超｜利物浦鎖定新主帥人選　將與般尼茅夫前帥伊拉奧拿展開談判

英超豪門利物浦剛與史洛（Arne Slot）分手，據傳已經物色好繼任者，料本周會與般尼茅夫前主帥伊拉奧拿（Andoni Iraola）正式展開談判。



據悉，西班牙籍主帥伊拉奧拿在利物浦的候選人名單上前列選擇之一，名單還包括德甲史特加的漢尼斯（Uli Hoeness）和法甲朗斯的薩奇（Pierre Sage）。

般尼茅夫西班牙籍主帥伊拉奧。（Getty Images）

利物浦的目標是在6月11日世界盃開賽前確定新任主帥，以便讓史洛的繼任者有儘可能多的時間與球隊磨合，並參與下賽季的規劃。

伊拉奧拿進攻風格契合 紅軍望改變打法

伊拉奧拿在2023年6月從西甲華歷簡奴過檔般尼茅夫執教，憑藉其打造的進攻型、觀賞性強的踢法，贏得不少讚譽。這名43歲主帥上賽季帶領般尼茅夫進入英超前六名，球會歷史上首次獲得歐霸盃資格。

伊拉奧率般尼茅夫首度獲歐霸盃資格。（Getty Images）

伊拉奧拿的風格符合芬威體育集團（Fenway Sports Group）行政總裁米高愛華士（Michael Edwards）和利物浦體育總監曉士（Richard Hughes）的願景，他們認為球會需要一種更積極、更具侵略性和緊迫感的足球風格。

值得一提的是，伊拉奧拿在三年前加盟般尼茅夫時，曉士還是球隊的技術總監。後者在2024年轉投「紅軍」利物浦的懷抱。

消息人士也稱，般尼茅夫沒能挽留伊拉奧拿的原因是無法滿足他每年1000萬英鎊（約1.05億港元）的薪水要求，但在利物浦這將不是問題，因為這和史洛的薪水待遇相似。

相關閱讀：英超｜羅拔臣告別利物浦 傳已與熱刺達協議 祖雲達斯欲截糊失敗

+ 4

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】