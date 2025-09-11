足球熱話︱球童變對手　利物浦球星16年後與C朗同台成追星天花板

世界盃歐洲區外圍賽F組匈牙利2：3不敵葡萄牙，40歲的C朗拿度憑一個十二碼取得第141個國家隊入球，延續男足國際賽紀錄。

球場以外大家未必留意到的是，匈牙利隊長蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）與C朗的互動，賽後這位利物浦中場球星將自己的球衣送給C朗，卻不幸空手而回。一時失望，換來偶像的承諾，蘇保斯拉爾的經歷，簡直就是「追星天花板」。



C朗是蘇保斯拉爾的童年偶像。（Getty Images）

蘇保斯拉爾賽前已稱C朗是他童年偶像

24歲的蘇保斯拉爾是匈牙利國家隊隊長，他日前在賽前記者會上被問到首次跟C朗對戰的感想時，已說道：「有很多感受，我曾跟很多偉大球員作賽，卻從未跟他對戰。從童年時期開始，他經已是我偶像，這一刻終於要來臨，我希望它會是一次正面的體驗。」

蘇保斯拉爾拿着自己的球衣去找C朗，希望跟對方交換球衣。（截圖）

賽後交換球衣空手而回

他這樣說絕非客套說話，有影片拍下賽後蘇保斯拉爾拿着自己的球衣去找C朗，希望跟對方交換球衣。可是C朗收下他的戰衣後，告訴蘇保斯拉爾球衣已跟其他人交換，無法給他。

幸好C朗很快已想出解決辦法，跟他說：「我肯定會將主場球衣給你，在葡萄牙，好嗎？」下月15日兩隊在分組賽再戰，葡萄牙回師主場對匈牙利，C朗向蘇保斯拉爾許下承諾，到時再將球衣送給他。

2009年匈牙利主場對葡萄牙C朗戴着隊長臂章帶領葡萄牙，而他身前左方一個8歲小男孩，正是擔任球童的蘇保斯拉爾，16年後他成為匈牙利隊長跟C朗對戰。（Ｘ）

16年後小球童變對手

這段畫面在網上瘋傳，並引來大量足球平台「考古」，找出2009年匈牙利在布達佩斯主場對葡萄牙一仗的賽前合照，兩位主角均在其中，C朗戴着隊長臂章帶領葡萄牙，而他身前左方一個8歲小男孩，正是擔任球童的蘇保斯拉爾。

16年後，這個小男孩戴上匈牙利隊長臂章，跟他在場上較技，由小球童變對手，蘇保斯拉爾演活最瘋狂的追星戲碼。賽後他上傳的照片中，亦包括以下一張與C朗握手的合照。