C朗施倒掛　入球全場SIU慶祝　艾納斯射輸十二碼失落沙特超級盃

沙特超級盃決賽周六（23日）晚於香港大球場上演，由艾納斯對吉達艾阿里。艾納斯隊長C朗拿度上場披甲90分鐘，今日繼續正選上陣，並射入十二碼，兩隊法定時間打和2：2，比賽進入互射十二碼階段，最終C朗雖再射入十二碼，但有隊友射失，吉達艾阿里總比數贏7：6捧盃。



【22：20】互射十二碼最後一輪，吉達艾阿里射入，總比數贏7：6捧盃。

【22：19】互射十二碼第四輪，吉達艾阿里的艾布拉簡驚險過關，艾納斯的艾簡巴利（Abdullah Al-Khaibari）射失。

【22：17】互射十二碼第三輪，吉達艾阿里由馬列斯破網，艾納斯有祖奧菲歷斯射死角得手。

【22：15】互射十二碼第二輪，吉達艾阿里由基斯爾射中間得手，艾納斯的波索域同樣射入。

【22：13】互射十二碼第一輪，吉達艾阿里由艾雲東尼在噓聲下射入，艾納斯則派出C朗拿度，他輕鬆射入。

【22：06】兩隊法定時間踢成2：2，會用互射十二碼分勝負。

【21：58】第89分鐘，吉達艾阿里角球攻勢，伊賓尼斯乘艾納斯門將手槌打空頂入，追成2：2。

【21：52】第83分鐘，波索域逼甩對手腳下球後射入，艾納斯領先2:１。

【21：50】大會公布今場決賽有30240人入場，比艾納斯對伊蒂哈德的準決賽少413人。

（梁鵬威攝）

【21：40】第71分鐘，艾雲東尼右路傳中，艾布拉簡（Firas Al-Buraikan）撞射中柱而出。

【21：30】C朗輕鬆控下高波，令球迷眼前一亮；他又逼搶艾度亞文迪、主動上前向球僮要波快開界外球，態度十分積極。

（梁鵬威攝）

【21：22】下半場展開，第52分鐘，C朗禁區頂左邊崎角位半窩利勁射平飛球，艾度亞文迪飛身撲出。

【20：57】完半場前，艾雲東尼一度頭槌頂入，但被指越位在先；吉達艾阿里之後有基斯爾禁區頂燙射入網，兩隊半場踢成1：1。

（梁鵬威攝）

C朗射入十二碼。（梁鵬威攝）

【20：46】第42分鐘，在球迷集體高呼「Ronaldo」下，C朗最終走上前操刀十二碼，他勁射正中間破網，並做出「SIU」慶祝動作，獲全場高呼「SIU」和應，艾納斯領先1：0。

【20：43】第38分鐘，艾納斯球員後場疑似推人犯規在先，但球證無表示，球隊隨即由C朗與韋斯利打反擊，韋斯利傳中省中守衛手部，球證直指12碼點。

C朗倒掛。（路透社）

【20：26】第22分鐘，C朗接應右路傳中，毫不猶豫施展倒掛，雖然射門角度太正被守門員接實，球迷依然看得津津有味，不少人隨即站起來為他歡呼鼓掌。

【20：20】第16分鐘，今場代替文尼上陣的巴西小將韋斯利（Wesley）左路單刀燙射遠柱僅僅出界。

【20：19】第15分鐘，艾雲東尼領黃，他之後突破越位，接應後場長傳殺入禁區，單刀橫傳中路，但馬列斯撞射出界。

艾納斯。（梁鵬威攝）

【20：12】第7分鐘，C朗今場第一次觸球，觀眾立即送上歡呼聲。

【20：10】第5分鐘，京士利高文欲接應傳送，與艾度亞文迪相撞，後者倒地，在場內接受治理，現場報以噓聲。

C朗熱身。（梁鵬威攝）

【19：50】吉達艾阿里球迷繼續成為場內「氣氛擔當」，艾納斯打氣團人數較少，但獲本地擁躉加入，聲勢旗鼓相當。

【19：45】兩隊完成賽前熱身，大球場在五日內踢第三場比賽，草地質素不算理想，草地顏色並不平均，部份區域有草頭及比較禿。

【19：05】吉達艾阿里正選名單：艾雲東尼、基斯爾、馬列斯、隊長艾度亞文迪、上場有波入的米洛特（Enzo Millot）與表現出色的加連奴（Galeno）都擔正。

吉達艾阿里正選名單。（吉達艾阿里Facebook）

【18：50】艾納斯公布今場正選名單，包括隊長C朗拿度、京士利高文、祖奧菲歷斯、波索域、恩尼高馬天尼斯（Inigo Martinez），上場領紅被逐的沙迪奧文尼不入名單。