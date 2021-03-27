【足球轉會】夏蘭特豪門爭住要　傳車路士斟舊將做Plan B

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-27 19:56

眾所周知，多蒙特箭頭艾寧夏蘭特是豪門「湯丸」，大致上所有歐洲豪門亦對該名挪威新晉神鋒虎視眈眈。 夏蘭特的追求者眾，龍尾大概可以排到豐力樓，同樣有意的車路士面對夏蘭特的天價轉會費，難免有打退堂鼓之意，「車仔」當然有兩手準備，倘若放棄夏蘭特的話，盛傳準備向舊將埋手。

現今球壇頭號「當紅炸子雞」必定是夏蘭特，三不五時就會出現有關這名挪威神鋒的轉會消息，而與他扯上關係的全都是皇馬及曼聯等歐洲豪門，恍如所有大球會也想羅致夏蘭特一樣。

夏蘭特轉會相關報道：

傳蘇斯克查追逐夏蘭特 曼聯名宿「神建議」平靚正人選

皇馬嫌麥巴比夏蘭特太貴 轉移目標首選熱刺神鋒

夏蘭特追求者眾，基本上每間歐洲豪門也與他扯上關係。（資料圖片／Getty Images）

車路士去年夏天大事擴軍，先後引入迪姆華拿及夏維斯等前場球員，主帥杜慈依然未滿意現時球隊的火力，前鋒雷達直接瞄準夏蘭特。這名多蒙特尖刀入球能力不用懷疑，至今代表「蜜蜂兵團」上陣36場德甲賽事，已貢獻驚人的34個入球，加上年僅20歲「大把世界」，所以夏蘭特的轉會費不菲，盛傳高達1.5億英鎊。

車路士今季英超入球最多球員：

車路士早前大灑金錢，若再斥鉅資購買夏蘭特，似乎並非明智之舉，但車路士依然希望羅致一名穩定的前鋒，頂替表現未如理想的華拿。英國《電訊報》稱簽前鋒是車路士今夏的當前急務，一旦收購夏蘭特失敗的話，「車仔」亦有較經濟的「Plan B」。

夏蘭特「人人爭住要」，倒不如發掘其他可能性，盛傳車路士有意「吃回頭草」，向舊將埋手，這名前鋒亦與車路士甚有淵源，此人正是效力國際米蘭的盧卡古。這名比利時前鋒當年正是由車路士引入英超，可惜當年在車路士僅在英超上陣10場，其後再被出售至愛華頓才發揮其潛力。

盧卡古當年由車路士引入英超，可惜當時未能取得成功。（資料圖片／Getty Images）

2019年夏天被曼聯賣至國際米蘭，轉戰意甲後，盧卡古特別「醒神」，由「渣古」搖身一變成神鋒，今季已交出19個入球，「有貨交」自不然引來其他球會的垂青。當年盧卡古在車路士不受重用，一旦如今再披「藍戰士」球衣的話，有望一洗當年的頹風，證明自己的射手地位。

盧卡古減肥心得｜靠營養師解決消化問題兼收身 感覺從未如此強壯

米蘭打吡盧卡古KO伊巴謙莫域 反壓C朗拿度登射手榜首位

盧卡古千里走單騎交精彩助攻 創里程碑挑戰「世三」之名

盧卡古登陸意甲後，表現突飛猛進。（資料圖片／Getty Images）

圖看盧卡古300個入球如何分布，效力曼聯期間竟非最多產？

同場加映：【伊巴舌戰盧卡古逐格睇，按圖看清事發經過】

+ 17 + 17 + 17

盧卡古千里走單騎，做就隊友輕鬆破門逐格睇：（按圖放大）