足球︱英格蘭U21歐國盃包尾出局後開拖　紅軍舊將領克羅地亞出線

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-01 13:40

英格蘭一隊於世界盃外圍賽豪取三連勝，但一班U21「幼獅」卻在歐國盃戲劇性出局，利物浦新星居迪斯鍾斯更因一件事成為主角。

英格蘭U21在歐國盃分組賽最後一輪鬥克羅地亞U21，必須淨勝對手兩球才能力壓對方出線。「幼獅」在74分鐘由鍾斯射成2：0，眼見奇蹟出線在望之際，臨完場前卻遭克羅地亞轟入世界波，追成1：2完場，連帶粉碎英軍出線機會。

克羅地亞U21補時階段射入世界波，直接踢英格蘭U21出局。（Getty Images）

幼獅身價高6倍 卻恥辱出局

結果英軍跟瑞士與克羅地亞同分，但因較差對賽得失球而包尾，出現「贏波出局」的慘劇。

「幼獅」今次大軍名單中有不少英超強隊成員，如阿仙奴的伊美路維、車路士的赫臣奧杜爾及利物浦的居迪斯鍾斯，轉會資訊網站transfermarkt賽後列出英軍總身價高達逾3億歐元，足足是克羅地亞U21加起來的5000萬歐元6倍有多，無疑是向一班英格蘭小將「補多刀」。

英格蘭中場接班人居迪斯鍾斯（右）成為今場主角。（Getty Images）

利物浦新星賽後被挑釁爆衝突

然而「幼獅」不單止出局，完場後更差點與敵軍爆發衝突。事緣克羅地亞賽後在場內圍圈跳舞瘋狂慶祝，不過似乎未有顧及英軍球員感受，直接在對方面前「大搖大擺」，甚有挑釁意味。

今場有份入波的利物浦中場居迪斯鍾斯疑似「抵唔住頸」，一度跟敵軍口角。及後這位英軍新星雖被隊內職員勸止，但他仍能擺脫看管之下衝向克羅地亞球員，企圖動粗。

利物浦新星被挑釁後衝向對手逐格睇：（按圖放大）

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前紅軍球星領軍力壓幼獅出線

最終鍾斯再被強行拉走，球證亦向這位中場出示紅牌，混亂場面才得以結束。期間鍾斯鼻子通紅，不知是衝突期間被對手打中，還是他與英軍職員拉扯間導致。

英格蘭U21領隊保夫萊特就事件解畫，強調一切都因為球員太過投入比賽，「對方在我們部份球員中間慶祝，這種情況很易引發不愉快事件。我明白球員的失望，慶幸衝突很快就完結了。」

有趣的是，帶領克羅地亞U21國家隊力壓英格蘭小將出線的主帥，正是前利物浦球員比斯根（Igor Biscan）。這個實而不華的球員名氣雖不大，但亦是有份在2004/05球季歐聯為利物浦寫下伊斯坦堡奇蹟封王一頁的成員。掛靴後，他在2016年回到祖家克羅地亞球會展開教練生涯，2019年9月換轉跑道執教克羅地亞U21國家隊至今。

Curtis Jones couldn't hold back his anger at full-time as England U21's crashed out of the Euros 🤬 pic.twitter.com/7oMCkO2Pxt — Football Daily (@footballdaily) March 31, 2021

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