東京奧運│印度泳手揭泳壇超誇張造假黑幕　「練習還有意義嗎？」

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-22 16:14

亞洲泳壇近日爆出醜聞，有印度泳手拍片踢爆早前舉行的烏茲別克游泳公開賽黑幕，直指當地泳總為確保自家運動員取得東京奧運資格，竟在比賽成績上出蠱惑。

參與奧運是每名運動員的夢想，今屆東京奧運尚有約3個月開幕，部分資格賽也正舉行得如火如荼，運動員出盡九牛二虎之力，爭取這個體壇最高舞台的入場券。

不過印度泳手比馬（Likith Prema）最近透過YouTube爆料，直指最近在烏茲別克公開賽中，主辦方為求保送該國泳手取得奧運資格，竟蓄意篡改選手成績。

印度泳手比馬（Likith Prema）在YouTube拍片踢爆有奧運資格賽疑似造假。（網上截圖）

泳手「成績」比實際快兩秒？

他指出在男子100米自由泳預賽中，烏茲別克泳手泰拿辛高（Aleksey Tarasenko）游出51秒成績，卻被改成48.55秒，達到48.57秒的奧運A標。

此成績比泰拿辛高去年11月游出的50.35秒個人最佳時間快得多。根據「官方紀錄」，泰拿辛高在初賽快第二名泳手約4秒，但從現場拍攝的比賽短片所見，他跟其他泳手的差距相信僅得約1至2秒，難免令人懷疑有造假之嫌。

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【烏茲別克泳總疑似奧運資格賽造假罪證】（按圖放大）

泳手拒賽作無聲抗議 被賄賂要求封口

比馬透露，主辦方為篡改泳手成績，甚至索性把現場顯示成績的大型電子板關閉，方便「做手腳」，操縱賽果可說是明目張膽。他說：「這導致印度游手被記錄了錯誤的成績，讓人感到痛心。我懇求其他泳手站出來，呼籲國際泳聯徹查事件，並對參與的人採取行動。」

比馬說他曾嘗試在比賽中表達不滿，參加男子200米蛙泳決賽時，決定全程站在跳台上，以拒賽作出無聲抗議。

不過他隨即被主辦方職員要求禁聲，並着他簽署聲明，指自己「因精神不穩及聽力有問題，聽不到比賽開始信號才沒有參賽。」比馬稱，「他們告訴我：『你不了解政治，上級指示我們要讓10名烏茲別克泳手取得奧運資格。』他們想用錢賄賂我，但我拒絕了。」

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比馬在其他泳手出發後，依然站立在跳台上作無聲抗議。（網上截圖）

印度泳手比馬拍片大爆泳壇黑幕：

比馬直言，自己過去18年一直獨自苦練游泳，甚至經常為尋找一個合適的訓練場地而煩惱，全因自己熱愛這項運動，希望為游泳帶來貢獻，卻沒想過現實竟可如此黑暗。

「今次發生的事令我很沮喪，如果別人能這麼容易就能參加奧運，我努力訓練是為了什麼？」據外國傳媒報導，國際泳聯已就事件展開調查，但至今仍未有任何消息。

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