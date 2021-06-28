【亞冠盃】丹恩奴域登頂仍不鬆懈　38次破門唯獨一球最難忘

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-28 09:18

傑志前鋒丹恩奴域以38個入球成為亞冠盃歷來入球王，無奈球隊最終不敵大阪櫻花，向來自我要求嚴格的他難以盡興。 他在賽後記者會回顧12年來出戰亞冠的每一球，選出自己最難忘及難度最高的入波，也直言餘下日子不會放軟手腳，盡可能把紀錄維持得愈長愈好。

傑志射手丹恩奴域於今屆亞冠兩場入兩球，超越「宿敵」韓國前鋒李同國，以38球改寫亞冠最多入球紀錄，名字將永遠記在史冊上。

丹恩奴域一針見血登亞洲巔峰 傑志3分鐘內反勝為敗

可是一貫嚴謹認真的「黑山伊巴」，出席賽後記者會時似乎心情一般，「破紀錄是難以置信的事，我已盡量掛上笑容，但始終我們輸了，開心不來。」

雖然創造新入球紀錄，但賽果令丹恩奴域難以笑得開懷。（傑志提供）

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他認為傑志落力拼搏，值得搶分而回，但樂見對手賽後為勝利而慶祝，證明「藍鳥」令他們踢得艱辛。「守門員可以反應得更好吧，但我們展示了實力，對手沒有留力方可擊敗我們，這已令我感到滿意。」

重溫丹恩奴域締造歷史一刻，射入個人於亞冠第38個正賽入球：

回顧最難忘一球 登頂仍不鬆懈

回顧花費12年光陰才累積的38球，丹恩奴域透露2013年亞冠決賽為FC首爾鬥廣州恒大（現稱廣州隊）的入波最為難忘。

他當時於決賽兩回合都有進帳，惟最終球隊無緣冠軍，「那場之後，很多球員得到了豐厚的合約。」然而這名39歲前鋒也坦言，現時為傑志攻入的這兩球難度最高，「我們在訓練中不時灌輸球員要相信自己，比賽時也滿場跑，但這兩球也是最高興的。」

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「藍鳥」在今屆尚餘4場分組賽，下場對手正是廣州。向來不甘屈居別人之後的他，就算當上最佳那個，仍沒半點鬆懈，「我不知這紀錄會維持多久，我希望再多入數球，令後來者更難超越我。」

丹恩奴域有幾勁？即按圖看清他征戰亞洲15季的數據：

唐建文嘆可惜 望提升香港球隊地位

後備上陣的唐建文3年前有份見證歷史，助傑志在主場擊敗柏雷素爾。球隊今場防守甚有紀律，卻於短時間內反勝為敗，他感嘆有點可惜，「在亞冠只要有一秒失準便會輸，這是個很好的提醒。相信過程中對球員成長都有幫助。」他相信賽果已提高傑志於亞洲球隊間的地位。

傑志門將保羅下半場犯錯，令球隊反勝為敗。（傑志提供）

其實傑志全失3分，守門員保羅難辭其咎。主教練朱志光認為球員欠集中；但他不吝嗇讚賞丹恩奴域，「他在前線牽引對手、組織突擊，個人把握力又好。這非三朝兩日便做到，隊內球員需要學習。」

雖然丹恩連續兩場接應基爾頓妙傳建功，但朱志光稱不擔心被其他隊「睇通」，並期待丹恩奴域接下來再有進帳兼助球隊贏波，「這樣的話，相信會來得比今場更高興。」

傑志主帥朱志光不擔心球隊進攻模式被睇通。（傑志提供）

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2021亞冠盃傑志21人大軍名單：（按圖放大）

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傑志亞冠盃賽程： 6月30日 10：00pm（HKT） 廣州隊（中國） Vs 傑志 7月3日 10：00pm（HKT） 傑志 Vs 廣州隊（中國） 7月6日 10：00pm（HKT） 泰港FC（泰國） Vs 傑志 7月9日 6：00pm（HKT） 傑志 Vs 大阪櫻花（日本）

傑志大軍出發情況，抵埗後須檢疫及進入隔離泡泡：（按圖放大）

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2021亞冠盃分組賽，參賽的東亞區球隊一覽：

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重溫2018年傑志首度出戰亞冠盃的精彩畫面：