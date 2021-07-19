【英超】曼聯小將領銜熱身賽挫打比郡　連格回歸首披甲險獻金球

曼聯新球季首場熱身賽，與紅魔鬼名宿朗尼帶領的打比郡拍跳，以小將為骨幹的曼聯如果以2：1擊敗對手，旗開得勝。

相隔189日，連格回歸再披曼聯球衣出戰。最近關於「連美斯」的離隊傳聞不斷，主帥蘇斯克查再次強調，他仍然在蘇帥的計劃中。



英超新球季8月中揭幕，曼聯安排4場季前熱身賽，首仗與名宿朗尼（Wayne Rooney）率領的打比郡交手。不少出戰歐洲國家盃的球員仍然在休假，曼聯主帥蘇斯克查今仗派出老將馬達領一眾小將出戰，回歸母會的湯希頓（Tom Heaton）同樣正選把關。

曼聯上﹑下半場由鍾達希（Tahith Chong）及法真度柏利斯迪（Facundo Pellistri）各建一功，最終以2：1擊敗主場的打比郡。

相隔逾10年回歸曼聯的舊將湯希頓，今仗再披紅魔球衣上陣。（路透社）

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今仗曼聯的後備席上，出現一個熟悉又陌生的名字，連格再度在紅魔鬼的大軍名單中現身。這名上季被外借至韋斯咸的「連美斯」，今場下半場入替，相隔189日後再披曼聯球衣。他今仗差點建功，左路切入大位，禁區「畸角位」勁射，皮球越過打比郡門將，卻敵不過門楣。

So close to a special goal for @JesseLingard 😱#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 18, 2021

連格上季在「鎚仔幫」的表現有目共睹，與其留在曼聯等機會，倒不如離隊找一支更加需要他的球隊，早前傳出韋斯咸與馬德里體育會同樣對「連美斯」有意思。

蘇斯克查今仗大派定心丸，強調連格依然在他的計劃之中，「所有人也看到連格上季的表現，如今他依然是曼聯球員，並留在隊中爭奪正選位置，他仍在我的計劃中，我預料開季仍在隊中。」

曼聯瞄準馬德里後場雙雄 連格歸隊爭位難免隨時再出走

連格相隔189日再度為曼聯上陣。（路透社）

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曼聯在轉會市場的一舉一動同樣是焦點所在，蘇斯克查直言與多蒙特的協議已是公開的秘密，查頓辛祖的交易已經相當接近。蘇帥被問及皇馬中堅華拉尼時，他笑而不語，亦沒有正面回答，只表示球隊增強整體實力，並挑戰聯賽錦標。

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