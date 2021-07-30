東京奧運｜咬金牌為滿足「一個執着」　今屆金牌是這樣煉成的

選手「咬金牌」大概是奧運最經典的畫面之一。東京奧運組委會日前在Twitter特別提醒選手別咬金牌，因為本屆獎牌是由回收的電子產品製成，但究其原因，美國《CNN》曾在2012年分析，是為了一個執着。



奧運是最頂級體育舞台，爭取最高榮耀是運動員的目標，因此經常看到許多選手在奪金後忍不住「咬一口」的畫面。

追溯到西元前776年的古代奧運會，贏家不會獲頒獎牌，而是佩戴橄欖花環，至於頒發金、銀、銅牌的傳統，始於1904年的聖路易斯奧運會。過去許多選手會用牙齒輕咬獎牌，來測試金牌的黃金純度，因為黃金越純，硬度就越軟，容易留下齒痕。不過，在1912年瑞典斯德哥爾摩奧運之後，就沒有再頒發過純金的獎牌。

緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

英國跳水名將戴利（Tom Daley）今屆終於如願與搭檔李爾（Matty Lee）奪得男子雙人10米跳水金牌，也在頒獎台上咬金牌。（Getty Images）

東京奧組委發文：別咬了

2020年東京奧運雖然定下許多防疫規定，但依舊看到不少選手咬獎牌的畫面。東奧組委會在日前也於Twitter開玩笑提醒選手，「獎牌不能咬」。

東京奧運主打環保議題，所有獎牌都是從日本民眾捐贈的電子設備回收材料製成，所以東奧籌委會日前發推提醒運動員們：「沒必要咬獎牌……雖然我們知道你們還是會咬！」

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東京奧運主打環保議題，所有獎牌都是回收廢棄的電子產品製成。（截圖）

東奧組委會在2017年4月至2019年3月間，展開了「東奧2020獎牌計畫」，從日本各地收集廢棄的手機等小型電子產品，製作東奧和殘奧共約5,000面獎牌，實行回收再利用。東奧組委會發文說：「正式提醒大家，2020東奧獎牌不能吃的，我們的獎牌是回收再利用日本大眾捐贈的電子產品，提取物料而製成。但我們知道，你們還是會這麼做。」

《CNN》分析「咬金」原因：滿足攝影師

這個連官方都知道選手會忍不住做的動作，《CNN》早在2012年就曾訪問「國際奧林匹克歷史學者學會」執委會成員David Wallechinsky。

「為何要咬獎牌慶祝？」他指這是為了滿足媒體的要求。「這已變成攝影師的執着。我認為他們把這視為具代表性的照片，可能比較有賣點，應不是選手主動想要這麼做。」

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美國隊贏得女子3X3籃球籃球後亦咬金牌拍照。（路透社）

今屆咬金選手：（按圖放大）

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同場加映：選手點保存獎牌？



第4次參加奧運的英國跳水名將戴利（Tom Daley），今屆終於如願與搭檔李爾（Matty Lee）奪得男子雙人10米跳水金牌。

在疫情封城期間，戴利迷上鉤編，特地編織了一個雙面圖案小袋，在他於東京期間保護金牌。他在個人IG發文表示，這麼做是為了避免金牌「出現刮痕」。

戴利為金牌織了一個小袋子，非常可愛。（IG截圖）

袋子更是雙面設計，分別是英國和日本國旗。（IG截圖）

想看更多戴利的編織作品，快點加入他的IG「#madewithlovebytomdaley」（點圖放大）

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至於已退役的美國游泳傳奇菲比斯，曾在2008年北京奧運一舉奪得8面金牌，至今仍無人能及，他在2012年於節目「60分鐘」告訴主持人Anderson Cooper，他把8面金牌用一件灰色T-shirt包住，再放在一個旅行用化妝包內。不過，作為奧運史上擁有最多獎牌的人（28面獎牌，包括23面金牌），大概已經想出收藏它們的最好方法。

菲比斯以T-shirt包住8面金牌。（截圖）

菲比斯把8面金牌放在化妝袋。（截圖）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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