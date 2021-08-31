東京殘奧｜截肢百米飛人爭奪戰超激烈　頒獎台上演罕見一幕

殘奧會不乏賺人熱淚的故事，比賽競爭性似乎未算太過激烈。昨晚（30日）舉行的一場男子T64級別100米決賽，完全推翻以上的錯覺，前4名跑手接近同一時間衝線，原來殘奧都可以咁好睇！



東京殘奧田徑項目，周一決出截肢百米飛人，上演T64級別男子100米決賽。德國跑手史迪爾（Felix Streng）稍稍領先，同鄉科爾斯（Johannes Floors）起步一般，勝在後勁凌厲，壓線前與另外兩名對手爭持激烈，4名飛人接近同一時間衝線。

4名飛人接近同一時間衝線，肉眼難以分出勝負。（路透社）

4名截肢飛人鬥得難分難解，時間上僅相差0.03秒，史迪爾以10.76秒贏得金牌，以0.02秒之差力壓哥斯達黎加的吉迪（Sherman Isidro Guity Guity），英國的比確克（Jonnie Peacock）與科爾斯同時衝線，跑出10.79秒，賽會花了約3分鐘仍無法判定勝負，最終決定二人分享這面銅牌。

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4名飛人的時間相差僅0.03秒，最終4人齊上頒獎台。（Getty Images）

英國跑手比確克賽後直言，今場賽事是「廣告位」，「這11秒，必定是殘奧的最佳廣告，這反映了殘疾運動員的爭逐也可以無比激烈。」

與科爾斯共享銅牌，比確克也覺得匪夷所思，「我與科爾斯的時間完全相同，在短跑項目分享獎牌，這有可能發生嗎？其他跑手最近造出極佳的時間，可以與他們在前列爭逐已是非常難得，我感到非常高興。」

比確克（右）與科爾斯同時衝線，賽會最終決定二人齊獲銅牌。（Getty Images）

田徑場分享獎牌是罕見的一幕，早前在東京奧運的男子跳高已出現雙金牌，在短跑項目更難出現，最近一次已經要數到2008年北京奧運女子100米決賽，兩名牙買加跑手齊以10.98秒完成，最終二人共享銀牌。

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兩人同時奪得跳高金牌，相擁慶祝。（路透社）

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