陳浩源奪銅淚謝三個人　希望讓病母感高興　多謝太太不離不棄

陳浩源在羽毛球WH2級別銅獎戰成功摘下銅牌，賽後他多謝香港市民「8點鐘爬起身睇我比賽」，談到特別想多謝什麼人時，他提到三個人，向來淡定冷靜的他，一說起媽媽便忍不住哭了。
2008年，23歲的陳浩源北上深圳工作，坐着朋友駕駛的汽車遇上交通意外，自此失去左腿，人生下半場自此改寫。小時候，他愛踢足球，後來在朋友慫恿下兼玩羽毛球。意外後，這個愛好再次注入他的生命，成為輪椅羽毛球運動員。
意外後翌年加入港隊，屢次在世錦賽獲獎，也曾在2018亞殘運贏得銀牌，由於羽毛球一直不是殘奧項目，他始終未能置身這個體育界最高殿堂。東京殘奧首次將愈來愈受歡迎的羽毛球列入比賽項目，36歲的陳浩源終可踏上奧運舞台。
他始終未能擺脫殘羽「李宗偉」宿命，四強再負韓國43歲球手金正俊。銅牌戰面對另一位韓國球手金景勳，他以24：22、21：10直落兩局獲勝。賽後他冷靜談到比賽和策略成功，「好緊張，一路唔敢相信，因為都驚無（獎牌），終於做到了！」
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「特別多謝廣大香港市民，今朝8點鐘爬起身睇我比賽，我希望無令大家失望，攞到呢面獎牌」，他希望大家繼續支持香港運動員之餘，特別多謝三個人。
「首先多謝我媽咪」，陳浩源說起13年前那宗交通意外，不禁淚下男兒淚，哭了好一陣才能說下去，「10幾年前的意外，媽媽執返我條命返嚟，跟住到依家一路都好辛苦，好希望個仔可以出人頭地……父母去到一定年紀，人生的聚光點都落在子女身上」
「我結婚是媽咪最開心的一個時光」，他邊抹眼淚邊說，「我希望這一刻是她人生另一個開心嘅時候」。他還透露，疫情期間媽媽患上重病，「我都好大壓力，因為訓練期間要隔離又要照顧佢，不過佢好叻，自己搞得掂。佢就算病住都成日同我講，叫我要專心，等我可以專心。」他感慨地說，「我不是她的神奇小子，但她是我的神奇媽媽。」
陳浩源感人受訪過程：
他同時多謝太太多年陪伴，「成日受埋我的無端脾氣，當我的出氣袋和樹窿」，他希望，「可以好開心同佢一路走下去，好多謝佢對我不離不棄」。
最後他有一個特別的人要多謝，就是未能參加今屆殘奧的隊友王鎮炎，「他為港台當評述員，阿Tim千祈唔好失望，我會陪你等多3年，希望3年後我同你一齊在巴黎會拿到好成績，唔好失望。」他促請，大家繼續支持香港殘疾人羽毛隊員，「多謝大家」。
陳浩源東京殘奧之旅：
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【東京殘奧港隊獎牌得主一覽（按圖放大）】
這是港隊在今屆殘奧的第4面獎牌，之前王婷莛在乒乓球女子TT11級單打獲銅牌，跟住梁育榮在硬地滾球BC4級再摘銅。梁育榮再夥隊友劉慧茵及黃君恒贏得硬地滾球混合BC4級雙人賽銀牌。
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