香港男排走過疫情的兩年　亞錦賽第14名完成　隊長：一直困難重重

香港男子排球隊月初前往日本船橋市出戰亞錦賽，今日完成最後一場賽事，以直落三局20：25、23：25和21：25不敵烏茲別克。縱然落敗，港隊今屆以第14名完成，為近5屆最好一次。

在疫情及香港排球聯賽停滯兩年下出戰亞洲賽，港隊今次的成績來得不易。隊長蘇浚軒認為，球隊今屆的成績證明了縱使客觀環境有制肘，但只要拼盡努力，「我們還是充滿競爭力的」。



香港男排今次的亞錦賽之旅可謂困難重重。

港隊今屆以第14名完成，為近5屆最好一次。(Asian Volleyball Confederation)

如別的項目一樣，2020年起香港排球一直受制於疫情，場館關閉沒有聯賽沒有練習，縱然能以「zoom」結伴做體能，不過實戰的機會卻是缺乏。其後香港疫情受控，場館逐漸重開。惟訓練場地和時數都也不足，蘇浚軒表示港隊需向不同學校借場訓練，「回想起，8至9月每天都東奔西跑，先工作再趕訓練，每天疲於奔命」。

隊長蘇浚軒認為，球隊今屆的成績證明了香港排球是充滿競爭力的。(Asian Volleyball Confederation)

惟香港疫情受控，但變種病毒出現外地，亞錦賽舉行不舉行，至8月才有定案。「但再到出發前一周，隔離期由7日增至14日，有隊友因而請不到假，未能參加比賽；最終我們還是組成了一枝完整的球隊。」

香港男排在名次賽以3：2擊敗科威特取下首勝。(Asian Volleyball Confederation)

很久沒作賽，球員亦有傷患，惟這支香港男排逐漸修正，在名次賽更以3：2擊敗科威特取下首勝，終以近5屆最好成績的第14完結，蘇浚軒直言超額完成。「我們真的太久沒有比賽了，足足兩年沒有打過一次正式比賽，大家能安全完成整個比賽就算是達成目標了；讓其他國家不會再輕看香港排球隊，那就是我們的一大目標。」

香港排球聯賽停滯兩年，今次亞錦賽為港隊兩年內首個賽事。(Asian Volleyball Confederation)

回顧今次亞錦之旅蘇浚軒形容苦盡甘來亦「關關難過關關過」，但他認為最大感觸是看到香港排球的可能：「香港也是可以打出高水平排球的，即使我們經常受到不同的條件限制，但是只要拚盡努力，我們還是充滿競爭力的；一切一切都令我更期待香港的排球發展，期待有更多人參與排球運動，出現更多新星，更期望我們有一天可以站在頒獎台上。」

(Asian Volleyball Confederation)

本地排球型男（按圖放大）