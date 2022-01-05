埃及申辦2036夏季奧運挑戰非洲第一　開始耗資數百萬美元興建場館

據外媒報道，埃及體育部長索比（Ashraf Sobhi）計畫申辦2036年奧運會，希望能成為第一個舉辦奧運的非洲國家。



據目前國際奧委會（IOC）的規劃，未來三屆的奧運舉辦城市已經確定，分別為2024巴黎奧運、2028洛杉磯奧運和2032墨爾本奧運。對於申辦2036年奧運，索比表示埃及目前已經準備正式向國際奧委會提出申請。

若埃及成功申辦奧運，將是第一個非洲奧運主辦國。（Getty Images）

索比向埃及媒體透露， 埃及目前在準備一份綜合性文件遞交，IOC主席巴赫（Thomas Bach）之前也說過，希望有非洲國家爭取主辦奧運，讓這項體育盛事能初次登上非洲大陸。

索比指最近與非洲國家奧委會主席Mustapha Berraf會談，獲得後者表示整個非洲都會支持埃及申辦2036夏季奧運的計畫，埃及現也準備興建符合奧運競賽要求的體育場館，包括有9萬個座位的運動場，以及奧運規格的游泳池、網球場和室內場館。他指目前埃及已經在距離行政區45公里外開始耗資數百萬美元，準備興建一座奧林匹克運動館。

目前埃及已經在距離行政區45公里外開始耗資數百萬美元，準備興建一座奧林匹克運動館。（Getty Images）

除了埃及外，印度、俄羅斯、西班牙、土耳其和烏克蘭都曾表達申辦2036年夏季奧運的意願。南非開普敦是上一個申辦夏季奧運的非洲城市，但於1997年的投票中，在5個競爭者中排名第3 ，最後是由希臘雅典成為2004年夏季奧運東道主。