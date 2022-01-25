跑酷｜克服恐懼於狹縫中自由飛躍　我們都曾經是「Parkour人」

這不是一個關於跑酷（Parkour）運動員的故事。

彷彿是童年飛簷走壁武俠幻想的延伸，或是荷里活動作電影俐落的追逐鏡頭，重現於現實生活中；一個個敏捷的跑酷身影，以優美的弧度馳走在城市建築之間。

鍛煉不一定是為了考取功名。香港跑酷界沒有競賽沒有冠軍，我們說的是跑酷愛好者的故事，關於自由與恐懼。

記者：葉詩敏 攝影：曾梓洋



在網上搜尋「香港」與「跑酷」，找到了香港跑酷移動藝術協會，認識了全職為特技人的會長Daniel。

跑酷即Parkour（或Le Parkour），又稱為飛躍道，常被歸類為是一種極限運動，以日常生活的環境為運動場所。它並沒有既定規則，將各種日常設施當作障礙物或輔助，在其間跑跳穿行。



香港跑酷移動藝術協會會長Daniel，全職為特技人。（曾梓洋攝）

他接觸跑酷沒什麼曲折離奇的情節，12年前與朋友在家看到跑酷的影片，其中一個動作叫「Reverse」，二人膽粗粗走落公園試做，試着試着做到了，又試做其他動作，便開始了玩跑酷。

問他為什麼看完影片會想試，他爽快地答：「覺得會做到，同埋幾型。」

形形色色刺激的極限運動，為什麼是跑酷？「因為我只需要一個身體，就可以去到不同的地方玩。」

Daniel坦言試過踢波拗柴後照單腳練，「阻不到你的，你想玩的話。」（曾梓洋攝）

不少人誤解跑酷是「跳天台」，其實跑酷是突破限制，快速而安全越過眼前的障礙物。（曾梓洋攝）

後來，他與友人想找多些人一起玩，找到了香港飛躍道協會，「當時有個活動但要滿18歲才能參加，找到另一個團體，在觀塘體育館聚集廿多卅人，玩下玩下大家熟了，便成立香港跑酷移動藝術協會。」於是素未謀面的人陸陸續續加入，包括另外兩名被訪者Samuel和Jerry。

訪問這天我們在舊屋村內的公園集合。（曾梓洋攝）

印象中的跑酷是「玩命」運動，飛躍大樓與大樓間隙、或如蜘蛛人般攀上高牆，或在扶欄間旋轉，每個動作都看得人膽顫心驚。Daniel對於途人既擔憂又不屑的眼神絕不陌生，除了保安會制止，途人也會呼喝他們。

「Parkour人不怕高嗎？Parkour人都會怕高的。」中三生Jerry說跑酷的奧義是克服恐懼。（曾梓洋攝）

跑酷的真正挑戰是自由

跑酷的自由，與我城的刻板印象對立。他們真正挑戰的是標籤和制度，假如理解背後精神，其實是探索潛能的哲學。

Daniel解釋：「我們有種東西叫『Parkour眼』，望出去見到個距離，不用量度都知跳到。練好後便會有信心，一定會做到。」他笑言別人不知情，「就好驚嘅其實」。

難怪示範跳躍動作前，他們3人總會交頭接耳討論該怎樣跳。問他「Parkour眼」是怎樣練成的，熟練的法則萬變不離其宗，都是不斷試不斷練，直到掌握距離感。

「飛躍」寓意「自由」，但我城諸多掣肘，狹縫中如何自由地飛躍？（曾梓洋攝）

Daniel平時會與團員到室內場練體能，或到公園練習。這天記者拍攝他們到屋邨內公園訓練，他與Jerry提議在一米多高處躍下，再跨越欄杆跑回平台。當他們預備飛躍時，眼神凝視遠方，雙腳左右交替了數下，便深呼吸往下衝。一躍，身體在空中劃過，穩穩着地一刻即向前衝，單身支撐跨過欄桿，流暢俐落。

Parkour視角也教人如何看待空間與物件。（曾梓洋攝）

「有信心一下去跳，就會跳到。通常跳之前，會摸一摸兩邊障礙物、地面的質感，先做動作便最安全。」跑酷不只是訓練技巧，還要有足夠體能才能避免受傷。

跨越障礙物去一個目的地，可能都是正正常常過馬路般，但我們給人感覺是「黐線佬」。 團員Samuel

有人循規蹈矩地生活，在路上看到牆壁、石壆自然繞道而行，可是這班人偏喜愛打破框框，走跳自己的路線。中五生Samuel笑言：「跨越障礙物去一個目的地，可能都是正正常常過馬路般，但我們給人感覺是『黐線佬』。」

團員Samuel坦言每次的進步都是突破極限。（曾梓洋攝）

室外先有危機感 「跑酷不是搵命搏」

「我自己覺得唔算黐線，我們是有十足把握才會跳下來，把握是來自我們平時訓練累積而來，所以我們每做一個動作，不是拎條命去搏，而是經驗同平時訓練成果」，Samuel續說。

你要知道點樣跌。 Daniel

資歷較深，身兼特技人的Daniel坦言細個「唔知死」，也有在高樓大廈間跳來跳去，「其實接觸Parkour之後，反而會覺得做嘅嘢危險咗，因為認知得多了。」

他們強調跑酷是克服恐懼和突破限制。（曾梓洋攝）

室外是很容易受傷，惟不在室外又缺少了危機感，他們因此要平衡練習地方，「在室內練好一個距離，好安全跳到，但室外未必跳到的，因為見返個危險感。」Daniel指由室內轉到室外跳，要調整距離。

旁觀者怒目而視，生怕看到「死亡直播」畫面，其實他們比你所想更懂得怎樣保護自己。

愛上跑酷的刺激，在險境追尋挑戰得記住「第一戒」，「你要知道點樣跌」Daniel說。

「你要諗埋向後跌、向前跌，手要按着什麼，向後跌要怎樣落。」跌，都是一門學問。

在險境追尋挑戰得記住跑酷「第一戒」，「你要知道點樣跌」。（曾梓洋攝）

即使是公園一成不變的遊樂設施，在他們眼中都是大展身手的練兵路線，練習時眾人從不同角度觀察，爬高爬低試位，極其專注。偶爾他們走到同伴身旁，看一會，便說說自己的感覺，找出不同落點和路線，聽者便把動作再調整一點。

因為着地時要用手按住平地或障礙物借力，他們的手心都被磨損了，看到掌心、手肘的血痕，攝影師也不禁問是什麼驅使年輕人堅持下去，「愛定責任？其實只是因為好玩，哈哈！」向我們展示滿手傷痕的中三生Jerry說。身旁的Daniel補答，玩跑酷是挑戰。

「路人會話『危險呀！唔好做呀，跌死你呀』，你可以敷衍下，又可以跟他們解釋技術成熟，沒問題的」，Daniel說。（曾梓洋攝）

一個人堅持也可以，一群人就更加好玩。沒有規定也沒有利益關係，大家只是想找同好一起玩，跑酷的點點線線把這些人連在一起，為了同一件事鍛鍊。

跑酷在香港沒有比賽，Daniel坦言這樣也許更好，沒有制度、評分局限，便「不會限死個動作」，因為跑酷中一個動作有很多變化。「沒有比賽，沒有點先為之勁，其實好自由，你學到什麼便是你的東西。」

Daniel笑言：「可以旁邊睇，鼓勵唔好嘈，反而仲危險。」他指如果有信心去做動作，「一下就去咗。」（曾梓洋攝）

「每次都係克服一樣嘢」的奧義

Jerry分享說，Parkour有很多不同風格與變化，像是有人本來練習武術，便會比較多空翻和轉體，「又或者有人玩滑雪再來玩Parkour，他的空翻我是看不懂的，轉完之後我都不知道他做什麼，我覺得是幾有趣的，沒有限制。」

那份解除障礙、束縛以及恐懼的熱誠，同一條路線喜歡怎樣翻就怎樣跳，一切在乎個人選擇，是他們追求的自由。

然而，具難度或有危險的練習，需要不同的能力，爬往高處、跳躍、在不穩定的表面上走動等等，需要的不僅是技術，還有克服恐懼。

「挑戰嚟嘅其實。」擦損當等閒事的Daniel說。（曾梓洋攝）

跑酷的哲學沒有書籍教材，全是從過程中領悟，「玩Parkour要克服恐懼，見到高位驚喎，咪唔好跳住，低少少跳下先，慢慢加上去，就會慢慢克服個高度，由低做起。」

「吓？9個月已經跳成咁。」我驚訝中五生Samuel只接觸短時間便跳得有板有眼，他率直回答：「可能我比較勤力啩。」然後把視線移到他手前臂，假如要形容，我會形容為「花晒」。看着那數條「新鮮」的血痕，問他為什麼喜歡跑酷，原因簡單直接，「因為有滿足感。」

「Parkour人」能夠用不同的視角去欣賞建築物和都市的輪廓，大多數人都沒有想過一面牆、一條欄杆可以有什麼用處。（曾梓洋攝）

「同一條路線都有不同變化，這是跑酷好玩的地方。」他們說。（曾梓洋攝）

「每次都是克服一樣野，在這個高度跳下去、每次跳遠一點到障礙物，都會有恐懼，心裏面會有把聲話你知要收一收、逃避。」Samuel說。

其他運動要苦練，一個動作重複做幾十次練習跑酷更像一重重的修煉，克服人生障礙的修練途徑。每次跳出去嘗試，都有其未知數，比起受傷的痛感，陰影與恐懼是無止境的。人們只看到危險的一面，其實每一厘米的點與點，如何面對恐懼、思考自己的選擇，無論是肉身或精神上都在超越自己。

練習跑酷像一重重的修煉，每次跳出去的嘗試都有其未知數。（曾梓洋攝）

「鍾意無拘無束周圍走、周圍爬，比較自由，冇嘢攔到你。」才接觸跑酷9個月的Samuel說。（曾梓洋攝）

玩Parkour的初心，就是不想有東西限住自己。 團員Jerry

跑酷作為生活和城市建築的一部分，同一條路想怎樣走便怎樣走，想打後空翻或踩牆跳起便做。「條路自己揀」——記者如此總結一句話。他們之中有人點點頭：「這也是我玩Parkour的初心，就是不想有東西限住自己。」

【後記】

孩童時期，其實我們都是這樣看待每一個遊樂埸，小孩沒意識地玩跑酷，爸爸媽媽也都只顧閒聊，他們沒有理會，但孩子玩的是跑酷；爬往高處跳下、跨過欄杆、跑上牆邊、挑戰爬上更高的地方。

後來，我們就停下來不玩了，你害怕受傷、害怕高、害怕未知，被障礙物與社會規則囚縛，不再依自己想法去「玩」。

可是，我們其實都曾經是「Parkour人」。



「練住傷、傷住練，其實最主要是開心，同班朋友一齊練。」Daniel說。（曾梓洋攝）