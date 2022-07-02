英格蘭青訓收成期　五年內兩奪U19歐國盃　維拉中場卓古美卡搶鏡

英格蘭青訓繼續有收成，昨日在U19歐國盃決賽加時以3：1反勝以色列，近5年第二度捧盃。曼城、車路士、熱刺的小將皆有亮眼表現，但講到奪冠關鍵，不得不提兩位阿士東拉維的年輕中場！



英格蘭U19在這屆賽事盡展霸氣，分組賽3戰全勝，保持不失球。入到準決賽，他們以2：1擊敗意大利，所失的一球是12碼。到昨日的決賽，他們重遇分組賽對手以色列，在40分鐘先失守，被對方的古魯（Oscar Gluh）破門，半場落後0：1。

這支英格蘭U19雲集多支英超球會的新一代精英，例如熱刺前鋒史卡列特（Dane Scarlett）、曼城前鋒利安戴納（Liam Delap）、車路士中場哈菲華利（Harvey Vale）及曼城後衛哥林杜爾（Callum Doyle）。在52分鐘，踢左閘的哥林杜爾為英格蘭扳平，兩隊踢完法定時間打成1：1，要鬥到加時。

效力維拉的卓古美卡是英格蘭今屆入球最多的球員。（Twitter）

108分鐘，隊長哈菲華利在右路用左腳傳中，遠柱的卓古美卡（Carney Chukwuemeka）輕鬆撞入，為英格蘭領先2：1。

Moments do not come bigger than this. Step forward, Carney Chukwuemeka. #avfc pic.twitter.com/9bDrP6uusx — The Villa Academy (@academyavfc) July 1, 2022

18歲的卓古美卡是英格蘭今屆最搶鏡的球員之一，上陣5場攻入3球並交出1次助攻，這位維拉青訓產品被視為祖迪比寧咸後另一矚目英格蘭中場新星。116分鐘，另一位維拉中場艾朗藍斯（Aaron Ramsey）建功，英格蘭最終贏3：1捧盃。

這是英格蘭近5年第二度贏得U19歐國盃，在2017年那屆冠軍中，不少球員已經成為英超球隊的主將，包括車路士的美臣蒙特、列斯占士及阿仙奴的蘭斯達爾。