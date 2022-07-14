科技推動體育專業化　數碼港初創4大發展方案

體育運動與科技，在這世代兩者關係已是緊緊相扣。以往數碼科技僅在精英運動員項目中應用，惟現在不論專業運動員或是平民百姓，專業運動抑或休閒康樂，「運動科技」與我們息息相關。

就如數碼港社群內亦有多家初創企業，研發出多元化的運動科技方案，推動運動普及化。



「運動科技」與我們的關係，正正如數碼港首席公眾使命官陳思源所說：「運動講求體能、意志、技巧，以至團隊合作。利用人工智能、大數據、虛擬實境、物聯網等科技，一方面可應用於提升專業運動員的巔峰表現，推動體育專業化；另一方面讓普羅大眾更輕鬆享受運動的樂趣和好處，帶動運動風氣。」

數碼港首席公眾使命官陳思源。（公關提供）

有見及此，數碼港多間創科企業提供能照顧不同用家需要的運動科技方案，在提高專業運動員表現、方便家居訓練、虛擬運動體驗及建立運動社群上， 注入科技進一步發展。

提高專業運動員表現

數碼港培育初創企業Athleta Pro與本地大學合作，研發運動員管理系統。透過收集及分析足球運動員表現的數據，助教練可全面監察運動員在體能以及技術方面的表現，辨別運動員的強弱項，從而制定訓練及出賽策略。



另一初創公司A Champs研發運動互動裝置，配合應用程式，足球教練可選取由專業團隊設計的訓練模式，控制裝置發出的燈光顏色與聲音等，提示球員運球，訓練其反應及速度；裝置的感應器會記錄球員反應數據，教練可透過大數據分析，針對運動員表現，為其度身設計更精準的操練。

方便家居訓練

家居訓練為疫情下的新概念，如世界排名第一的香港花式跳繩選手張柏鴻，研發花式跳繩應用程式ROJU，提供逾200條按照世界賽準則，分爲不同難易程度的短片，讓用家按自己目標隨時練習。系統亦將推出動作認證功能，用家上傳跳繩動作片段，ROJU專業團隊會評定用家動作是否符合世界標準，增加用家練習動力。

虛擬運動體驗

Master Snooker Kingdom，由世界頂尖英式桌球選手傅家俊創立。（公關提供）

Asia Motion E-Sports利用擴增/虛擬實境 (AR/VR)技術，為用家帶來沉浸式的虛擬運動新體驗，例如滑雪、賽馬及獨木舟等，都可以透過裝置進行，免除舟車勞頓，同時更加安全。初創同時融入競賽元素，增加運動刺激度。

另一數碼港培育初創企業Master Snooker Kingdom，由世界頂尖英式桌球選手傅家俊創立，為兒童提供高水準桌球練習及傳授STEM知識，讓小朋友學習桌球同時了解背後的物理原理；未來將加入投影器及動作感應器，在桌球枱上投射最佳擊球位置，有助分析學員表現，進一步訓練學員成「桌球大師」。

建立運動社群

初創Joint Concept Dynamic設立線上跑平台Run2gather，跑手只需透過平台或應用程式，上載跑步紀錄，便能不受時間及地區限制，與來自不同地方的跑步愛好者一較高下。平台亦不時舉辦特色主題活動，吸引更多市民加入運動社群。