鹿頸茶座起步走橫七古道 探遊隱世荒村落大美督｜粉嶺大埔行山
撰文：CATT’S BLOG
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周三轉吹東風，天氣清涼、乾爽，小組逆走橫七古道，鹿頸集合。早上天色良好，在粉嶺早餐後到粉嶺站小巴總站分批搭56K到鹿頸，9時30分起步。
（出發日期：2022年9月21日）
四人一組經開心BB茶座旁入村，經黃屋步出村，村口公廁旁小路上行，經尤德亭、七木橋廢村、橫山腳上、下村至竹坑旁大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，由鹿頸出發行橫七古道👇👇👇
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休後續逆走古道，途經仙散石澗、春風亭下大美督，在燒烤場旁公廁梳洗下換件衣服，走到芭堤雅餐廳下午茶，是日走約10公里，4小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，休後續逆走古道，途經仙散石澗、春風亭下大美督👇👇👇
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（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】