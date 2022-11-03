世界盃免費直播賽程｜ViuTV提供19場免費比賽　11.20深夜播揭幕戰

世界盃2022免費直播賽程，已知香港免費電視台ViuTV 99台將直播19場世界盃比賽，包括揭幕戰卡塔爾對厄瓜多爾、兩場4強以及決賽。其中分組賽免費直播中，英格蘭首戰對伊朗，以及其餘受歡迎強隊包括荷蘭、西班牙、葡萄牙、法國、巴西、阿根廷，以及香港球迷喜愛的日本和南韓同樣在列。整個世界盃有64場比賽，ViuTV的免費直播場次佔全部比賽的3成。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

ViuTV將會免費直播19場世界盃比賽，近期播放一些為世界盃預熱的足球節目。（YouTube片段截圖）

卡塔爾世界盃2022香港免費直播賽程：

11月20日（日）深夜12時：【A組分組賽】卡塔爾對厄瓜多爾

11月21日（一）晚上9時：【B組分組賽】英格蘭對伊朗

11月21日（一）深夜12時：【A組分組賽】塞內加爾對荷蘭

11月22日（二）深夜12時：【C組分組賽】墨西哥對波蘭

11月23日（三）深夜12時：【E組分組賽】西班牙對哥斯達黎加

11月24日（四）深夜12時：【H組分組賽】葡萄牙對加納

11月25日（五）深夜12時：【A組分組賽】荷蘭對厄瓜多爾

11月26日（六）深夜12時：【D組分組賽】法國對丹麥

11月26日（六）深夜3時：【C組分組賽】阿根廷對墨西哥

11月27日（日）晚上6時：【E組分組賽】日本對哥斯達黎加

11月27日（日）深夜12時：【F組分組賽】克羅地亞對加拿大

11月28日（一）晚上9時：【H組分組賽】韓國對加納

11月28日（一）深夜12時：【G組分組賽】巴西對瑞士

12月9日（五）【8強】

12月10日（六）【8強】

12月13日（二）深夜3時：【4強】

12月14日（三）深夜3時：【4強】

12月17日（六）晚上11時：【季軍戰】

12月18日（日）晚上11時：【決賽】

如果想觀看全部64場世界盃比賽，就要看NowTV或NowE。（YouTube片段截圖）

睇足64場需要付費

普羅大眾可以經ViuTV免費收看19場世界盃賽事，如果「波癮」不深，其實不用另外付費。如果你是資深球迷，渴望追蹤大部分以至全部世界盃比賽，則要購買NowTV的世界盃通行證。

世界盃NowE通行證｜提供64場比賽4K直播 一個帳戶兩部裝置同時睇

香港收費電視台NowTV在8月宣布，將以4K畫質獨家直播全部64場世界盃賽事，而同一集團的免費電視台ViuTV將直播其中19場賽事，包括揭幕戰、兩場準決賽及決賽。另外，網上娛樂平台NowE亦會播放今屆賽事。