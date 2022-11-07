世界盃2022｜睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）

世界盃2022的32支參賽球隊陸續公布最後26人大軍名單，日本是第一隊公布26人球員名單的球隊。本文會不斷更新各支世界盃勁旅的最新26人球員名單。以往世界盃限制每隊最多報名23人，但今屆放寬至26人。



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

【A組】球隊大軍名單一覽：

主辦國卡塔爾在11月20日深夜12時的揭幕戰登場，先鬥厄瓜多爾。接着，他們會在11月25日晚上9時對塞內加爾。最後一場分組賽，卡塔爾會在11月29日晚上11時對荷蘭。卡塔爾對厄瓜多爾的揭幕戰會由ViuTV免費直播。

卡塔爾教練費歷斯山齊士（Félix Sánchez）。（Getty Images）

卡塔爾26人大軍名單：尚未公布

厄瓜多爾首場比賽會跟東道主卡塔爾踢揭幕戰，在11月20日深夜12時舉行。之後厄瓜多爾會在25日深夜12時對荷蘭。最後一場分組賽會在11月29日晚上11時對塞內加爾。ViuTV會免費直播兩場厄瓜多爾的分組賽，包括對卡塔爾及荷蘭。

厄瓜多爾教練艾法路（Gustavo Alfaro）。（Getty Images）

厄瓜多爾26人大軍名單：尚未公布

塞內加爾首場比賽會在11月21日深夜12時對荷蘭，之後到25日晚上9時對主辦國卡塔爾，最後一場分組賽會在11月29日晚上11時對厄瓜多爾。ViuTV將直播塞內加爾對荷蘭的比賽。

塞內加爾教練施斯（Aliou Cissé）。（Getty Images）

塞內加爾26人大軍名單：尚未公布

荷蘭首場比賽會在11月21日深夜12時對塞內加爾，之後到25日深夜12時對厄瓜多爾，最後一場分組賽會在11月29日晚上11時對東道主卡塔爾。ViuTV將免費直播兩場荷蘭的分組賽，分別對塞內加爾及厄瓜多爾。

荷蘭教練雲高爾（Louis van Gaal）。（Getty Images）

荷蘭26人大軍名單：尚未公布

【B組】球隊大軍名單一覽：

英格蘭首場比賽在11月21日的黃金時間晚上9時上演，面對最強的亞洲球隊伊朗。接着，英格蘭會在25日深夜3時鬥美國，上演「英美大戰」。在最後一場分組賽，則是「英國打吡」，由英格蘭對威爾斯，於11月29日深夜3時舉行。ViuTV將免費直播英格蘭對伊朗的比賽。

英格蘭主帥修夫基（Gareth Southgate）。（Getty Images）

英格蘭26人大軍名單：尚未公布

伊朗首戰便要硬撼同組實力最強的英格蘭，比賽在11月21日的黃金時間晚上9時上演。之後，伊朗會在11月25日的早場晚上6時鬥威爾斯。最後一場，伊朗會在11月29日深夜3時大戰美國。ViuTV將免費直播英格蘭對伊朗的比賽。

伊朗主帥昆洛斯（Carlos Queiroz）。（Getty Images）

伊朗26人大軍名單：尚未公布

美國3場分組賽都在香港時間深夜舉行，首場分組賽會在11月21日深夜3時對威爾斯，之後在25日深夜3時激戰英格蘭，最後一場在11月29日深夜3時對伊朗。

美國教練貝赫達（Gregg Berhalter）。（Getty Images）

美國26人大軍名單：尚未公布

從附加賽突圍出而的威爾斯，首場比賽會在11月21日深夜3時對美國，之後在25日晚上6時鬥伊朗，最後一場就在11月29日深夜3時鬥「鄰居」英格蘭。

威爾斯主帥派治（Robert Page）。（Getty Images）

威爾斯26人大軍名單：尚未公布

【C組】球隊大軍名單一覽：

由美斯領軍的阿根廷，首場分組賽是11月22日的早場，在晚上6時鬥同組實力最弱的沙特阿拉伯。之後，阿根廷會在26日深夜3時鬥中美洲勁旅墨西哥。在最後一場分組賽，阿根廷會在11月30日深夜3時對波蘭。其中，ViuTV會免費直播對墨西哥的比賽。

阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）。（Getty Images）

阿根廷26人大軍名單：尚未公布

沙特阿拉伯硬仗連場，首戰會在11月22日晚上6時對阿根廷，之後到26日晚上9時鬥波蘭，最後一場會在11月30日深夜3時對墨西哥。

沙特阿拉伯教練蘭納（Hervé Renard）。（Getty Images）

沙特阿拉伯26人大軍名單：尚未公布

16強常客墨西哥首場分組賽在11月22日深夜12時鬥波蘭，之後在26日深夜3時硬撼同組牌面最強的阿根廷，最後一場會在11月30日深夜3時對沙特阿拉伯。ViuTV將免費直播兩場墨西哥的分組賽，分別對波蘭及阿根廷。

墨西哥教練馬天奴（Gerardo Martino）。（Getty Images）

墨西哥26人大軍名單：尚未公布

有頂級射手羅拔利雲度夫斯基撐起的波蘭，首場比賽會在11月22日深夜12時對墨西哥，之後在26日晚上9時對同組最弱的對手沙特阿拉伯，最後一場分組賽會在11月30日深夜3時鬥阿根廷。ViuTV將免費直播對墨西哥的比賽。

波蘭教練米歷維治（Czesław Michniewicz）。（Getty Images）

波蘭26人大軍名單：尚未公布

【D組】球隊大軍名單一覽：

法國的衛冕之路在11月22日深夜3時展開，首場的對手是澳洲。之後，法國會在26日深夜12時面對同組另一支歐洲強隊丹麥。最後一場分組賽，法國的對是非洲球隊突尼西亞，比賽於11月30日晚上11時舉行。ViuTV將免費直播法國對丹麥的比賽。

法國教練迪甘斯（Didier Deschamps）。（Getty Images）

法國26人大軍名單：尚未公布

在亞洲及洲際附加賽突圍而出的澳洲，首場就要在11月22日深夜3時硬碰上屆冠軍法國。之後，澳洲會在26日早場晚上6時對突尼西亞，會是搶分的好機會。最後一場分組賽，澳洲將於11月30日晚上11時對丹麥。

澳洲主帥格拉咸阿諾特（Graham Arnold）。（Getty Images）

澳洲26人大軍名單：尚未公布

丹麥首場分組賽會在11月22日晚上9時上演，面對突尼西亞。之後，丹麥會在26日深夜12時大戰衛冕的法國。最後一場，丹麥就會在11月30日晚上11時對澳洲。ViuTV將免費直播法國對丹麥的比賽。

丹麥教練尤文特（Kasper Hjulmand）。（Getty Images）

丹麥26人大軍名單：尚未公布

來自北非的突尼西亞首戰會在11月22日晚9時對丹麥，接着突尼西亞就會在26日晚上6時對澳洲。最後一場分組賽，突尼西亞面對同組最強的法國，比賽在11月30日晚11時上演。

突尼西亞教練卡迪（Jalel Kadri）。（Getty Images）

突尼西亞26人大軍名單：尚未公布

【E組】球隊大軍名單一覽：

2010年冠軍西班牙首場比賽鬥中北美洲代表哥斯達黎加，於11月23日深夜12時上演。接着，西班牙在27日深夜3時與德國合演今屆分組賽最吸引的戲碼。最後一場，西班牙會在12月1日深夜3時鬥亞洲「藍武士」日本。ViuTV將免費直播西班牙對哥斯達尼加。

西班牙教練安歷基（Luis Enrique）。（Getty Images）

西班牙26人大軍名單：尚未公布

從洲際附加賽晉級的哥斯達黎加首場比賽會在11月23日深夜12時對西班牙，接着在27日晚上6時面對日本，最後一場分組賽會在12月1日深夜3時鬥德國。哥斯達黎加對西班牙及日本的頭兩場比賽，ViuTV都提供免費直播。

哥斯達黎加在11月3日公布26人大軍名單，部分老將為球迷熟悉，包括門將基羅拿華斯、隊長兼中場拜仁雷斯以及前鋒祖爾甘保。哥斯達黎加大部分球員在本國或中北美洲的聯賽落班。他們尚未公布球衣號碼。哥斯達黎加教練是路爾斯費南迪斯蘇亞雷斯（Luis Fernando Suarez）。

哥斯達黎加教練路爾斯費南迪斯蘇亞雷斯。（Getty Images）

哥斯達黎加26人大軍名單：

門將：基羅拿華斯（Keylor Navas）、艾華列度（Esteban Alvarado）、薛基利亞（Patrick Sequeira）



後衛：法蘭斯高卡禾（Francisco Calvo）、白賴仁奧維度（Bryan Oviedo）、奧斯卡杜亞迪（Óscar Duarte）、簡度華斯頓（Kendall Waston）、馬達列達（Rónald Matarrita）、基舒富拿（Keysher Fuller）、祖安柏保路華加斯（Juan Pablo Vargas）、卡路士馬天尼斯（Carlos Martínez）



中場：施素波格斯（Celso Borges）、拜仁雷斯（Bryan Ruiz）、耶仙迪積達（Yeltsin Tejeda）、謝臣托利斯（Gerson Torres）、賓尼特（Jewison Bennette）、丹尼爾查干（Daniel Chacón）、尤斯甸沙拉斯（Youstin Salas）、朗安威爾遜（Roan Wilson）、班頓阿古利拿（Brandon Aguilera）、杜格拉斯盧比斯（Douglas López）、安東尼靴南迪斯（Anthony Hernández）、艾華路森莫亞（Álvaro Zamora）



前鋒：祖爾甘保（Joel Campbell）、祖漢雲尼加斯（Johan Venegas）、安東尼干卓拉斯（Anthony Contreras）



2014年冠軍德國首戰會在11月23日晚上9時鬥日本，之後在27日深夜3時大戰西班牙，這場相信是全城焦點！最後一場分組賽，德國會在12月1日深夜3時對哥斯達黎加。

德國教練菲力克（Hansi Flick）。（Getty Images）

德國26人大軍名單：尚未公布

日本首場比賽會在11月23日晚上9時對德國，接着在27日晚上6時鬥哥斯達黎加，最後一場分組賽會在12月1日深夜3時對西班牙。其中日本對哥斯達黎加的一場會有ViuTV免費直播。

日本在11月1日公布26人大軍名單，但效力哈特斯菲的後衛中山雄太之後因傷退隊，暫未公布代替人選。日本教練是森保一（Hajime Moriyasu）。

日本教練森保一。（Getty Images）

日本26人大軍名單：

門將：【1】川島永嗣（Eiji Kawashima）、【12】權田修一（Shūichi Gonda）、【23】丹尼爾舒密特（Daniel Schmidt）聖圖爾登



後衛：【5】長友佑都（Yuto Nagatomo）、【22】吉田麻也（Maya Yoshida）、【19】酒井宏樹（Hiroki Sakai）、【3】谷口彰悟（Shogo Taniguchi）、【2】山根視来（Miki Yamane）、【4】板倉滉（Ko Itakura）、【16】富安健洋（Takehiro Tomiyasu）、【26】伊藤洋輝（Hiroki Ito）、【待補選】中山雄太（Yuta Nakayama）



中場：【7】柴崎岳（Gaku Shibasaki）、【6】遠藤航（Wataru Endo）、【13】守田英正（Hidemasa Morita）、【15】鎌田大地（Daichi Kamada）、【24】相馬勇紀（Yuki Soma）、【9】三笘薰（Kaoru Mitoma）、【8】堂安律（Ritsu Dōan）、【17】田中碧（Ao Tanaka）、【11】久保建英（Takefusa Kubo）



前鋒：【14】伊東純也（Junya Ito）、【18】淺野拓磨（Takuma Asano）、【10】南野拓實（Takumi Minamino）、【25】前田大然（Daizen Maeda）、【21】上田綺世（Ayase Ueda）



【F組】球隊大軍名單一覽：

上屆季軍比利時會在11月23日深夜3時鬥加拿大，之後到27日晚上9時鬥非洲的摩洛哥，而最後一場分組賽則要硬碰上屆亞軍克羅地亞，比賽會在12月1日晚11時舉行。

比利時教練馬天尼斯（Roberto Martínez）。（Getty Images）

比利時26人大軍名單：尚未公布

事隔36年重返決賽周的加拿大，今屆世界盃首戰便面對強敵，在11月23日深夜3時對比利時。加拿大之後一場也不易踢，會在27日深夜12時鬥上屆世界盃亞軍克羅地亞，最後一場就會在12月1日晚11時對摩洛哥。ViuTV將免費直播克羅地亞對加拿大的比賽。

加拿大教練靴特文（John Herdman）。（Getty Images）

加拿大26人大軍名單：尚未公布

摩洛哥在11月23日晚上6時的早場登場，面對克羅地亞。接着，他們在27日晚上9時對比利時。最後一場分組賽，他們會在12月1日晚11時對加拿大。

摩洛哥教練列格古（Walid Regragui）。（Getty Images）

摩洛哥26人大軍名單：尚未公布

有莫迪歷領軍的克羅地亞，首場比賽會在11月23日晚上6時對摩洛哥。之後在27日深夜12時，「格仔軍團」會鬥加拿大。最後一場分組賽會是重頭戲，在12月1日晚上11時大戰比利時。ViuTV將免費直播克羅地亞對加拿大的比賽。

克羅地亞教練戴歷（Zlatko Dalić）。（Getty Images）

克羅地亞26人大軍名單：尚未公布

【G組】球隊大軍名單一覽：

世界排名第1的巴西會在11月24日深夜3時對塞爾維亞，之後到28日的深夜12時對另一支歐洲強隊瑞士，到最後一場分組賽，「森巴軍團」會在12月2日深夜3時對喀麥隆。ViuTV將免費直播巴西對瑞士的比賽。

巴西主帥泰迪（Tite）。（Getty Images）

巴西26人大軍名單：尚未公布

塞爾維亞首場分組賽會在11月24日深夜3時對巴西，之後到28日晚上6時對喀麥隆，最後一場就會在12月2日深夜3時對另一歐洲球隊瑞士。

塞爾維亞教練史杜高域（Dragan Stojković）。（Getty Images）

塞爾維亞26人大軍名單：尚未公布

瑞士首場分組賽在11月24日晚上6時對喀麥隆，之後就要在28日深夜12時大戰同組最強的對手巴西。最後一場分組賽，瑞士就要在12月2日深夜3時對塞爾維亞。ViuTV將免費直播巴西對瑞士的比賽。

瑞士教練耶堅（Murat Yakin）。（Getty Images）

瑞士26人大軍名單：尚未公布

喀麥隆第一場比賽是11月24日晚上6時對瑞士，接着在28日晚上6時對塞爾維亞。最後一場分組賽，他們就會在12月2日深夜3時鬥巴西。

喀麥隆教練尼高拔桑治（Rigobert Song）。（Getty Images）

喀麥隆26人大軍名單：尚未公布

【H組】球隊大軍名單一覽：

有C朗拿度坐鎮的葡萄牙首場H組比賽11月24日深夜12時對加納，之後到11月28日深夜3時對烏拉圭。最後一場分組賽，葡萄牙會在12月2日晚上11時對韓國。ViuTV會免費直播葡萄牙對加納。

葡萄牙教練費蘭度山度士（Fernando Santos）。（Getty Images）

葡萄牙26人大軍名單：尚未公布

加納的首場比賽是11月24日深夜12時對葡萄牙，之後就在11月28日晚上9時對韓國。最後一場分組賽，加納會在12月2日晚上11時對烏拉圭。ViuTV會免費直播兩場加納的分組賽，分別對葡萄牙及韓國。

加納教練艾度（Otto Addo）。（Getty Images）

加納26人大軍名單：尚未公布

烏拉圭第一場分組賽在11月24日晚上9時對韓國，之後在28日深夜3時對葡萄牙。最後一場分組賽，烏拉圭會在12月2日晚上1時對加納。

烏拉圭教練迪亞高阿朗素（Diego Alonso）。（Getty Images）

烏拉圭26人大軍名單：尚未公布

韓國首場比賽在11月24日晚上9時對烏拉圭，之後在28日晚上9時對加納，最後一場分組賽就在12月2日晚11時對葡萄牙。ViuTV將免費直播韓國對加納的比賽。

韓國教練保羅賓度（Paulo Bento）。（Getty Images）

韓國26人大軍名單：尚未公布