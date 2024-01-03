單車｜澳洲兩戰奧運女車手去世　名將丈夫丹尼斯涉開車撞斃妻被捕

澳洲退役女單車手賀斯堅斯（Melissa Hoskins）在2023年除夕凌晨因車禍逝世，終年32歲。

當地傳媒報道，賀斯堅斯是在上周六（30日）於自己居住的社區被車撞倒，隨後送往醫院，數小時後不治，澳洲警方已拘捕其同為單車手的丈夫丹尼斯（Rohan Dennis）。



曾代表澳洲出戰兩屆奧運的賀斯堅斯逝世，終年32歲。（Getty Images）

賀斯堅斯的家人周二（2日）通過澳洲單車協會發表悼念聲明：「對於賀斯堅斯去世的悲慘情況，言語無法表達我們的悲傷。這不僅是我們失去了女兒和胞姊，她的孩子亦失去母親。」

這名單車手曾代表澳洲參加過2012及2016兩屆奧運，但兩次均無緣獎牌。2012倫敦奧運女子場地團體追逐戰中，澳洲在季軍戰以約0.1秒之差不敵加拿大得第4名；2016里約奧運同一項目中，澳洲雖被視為奪冠熱門之一，惟代表隊在訓練時遇上車禍，最終得第5名。

賀斯堅斯曾在2015年場地世錦賽的團體追逐賽中奪金，生涯亦有3面世錦賽銀牌及1面銅牌，以及2面公路世錦賽的銀牌和1面銅牌。她於2017年退役，並與同為單車手的丹尼斯結婚，二人育有兩名子女。

賀斯堅斯（右一）曾在2015年場地世錦賽的團體追逐賽中奪金。（Getty Images）

丹尼斯曾在倫敦奧運場地團體追逐賽中摘銀，亦是東京奧運公路個人計時賽銅牌得主，還手握6面世錦賽金牌。澳洲國家廣播公司ABC報道指他已被警方拘捕，並被指控危險駕駛導致他人死亡等罪名，在3月13日出庭前獲准保釋。

Fox Sport引述《廣告人報》（The Advertiser）報道指，警方推測賀斯堅斯曾跳上汽車引擎蓋上，並抓住車門把手，當汽車發動後她便跌倒在地上，有可能因此被拖行。報道指，丹尼斯保釋後曾在家門前現身，但保持沉默，其家人亦以保持私隱為由未有談及案情。

丹尼斯不時會在Instagram分享夫妻兩人及家庭的生活點滴，數天前才貼出全家福，祝大家聖誕快樂。

這對夫婦本來計劃會在今月出席居住地阿德萊德（Adelaide）的一項環澳單車活動，如今丹尼斯已確定不會參加。

澳洲退役單車名將美雅絲（Anna Meares）亦出文悼念賀斯堅斯，這名兩面奧運金牌得主將擔任2024巴黎奧運澳洲代表團團長，「我心情非常沉重，我的心與他們的孩子、家人和朋友同在。這是一個非常困難和悲慘的時刻。安息。」