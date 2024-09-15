桃園雪霧鬧道路塌方逾300人如困孤島 替代道路搶通暫只出不進
撰文：盛昀
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綜合台媒《中央社》《聯合報》報道，桃園市復興區雪霧鬧道路塌方導致交通中斷，逾300名遊客與居民受困，無人傷亡。桃園市表示，替代道路下午2時50分搶通，但暫時只出不進。
今日（15日）上午7時，桃園市復興區雪霧鬧道路塌方導致交通中斷，經過初步統計，約有超過300名遊客與當地民眾受困。
桃園市原住民行政局指出，雪霧鬧部落聯外道路早年因道路蜿蜒崎嶇且狹窄，曾截彎取直，新修道路因路基不夠寬有搭建鋼橋，道路一半有踏實路基、一半為鋼構橋梁，因此有「半邊橋」特殊地名。
養工處指出，此次塌方地點正是「半邊橋」及周邊道路，大面積土石崩落，有部分路段是路基流失，有部分路段是道路被土石掩埋，修復需要很長時間，因此先搶通舊路供通行。
桃園市府表示，替代道路已提前在下午2時50分搶通，且已試放通行，暫時只出不進。當地民眾如需上行，須待管制後才可通行。
桃園市府還表示，現場請技師判定，替代道路通車後僅供臨時通行，不能提供常態通行。替代道路僅限供遊客下山之用，不能供遊客上山，後續會以時段性管制方式處理，待安全評估及措施完備後始開放一般通行。
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