桃園雪霧鬧道路塌方逾300人如困孤島　替代道路搶通暫只出不進

綜合台媒《中央社》《聯合報》報道，桃園市復興區雪霧鬧道路塌方導致交通中斷，逾300名遊客與居民受困，無人傷亡。桃園市表示，替代道路下午2時50分搶通，但暫時只出不進。



桃園雪霧鬧坍方百人受困，替代道路目前已搶通。（桃園市政府Facebook）

桃園雪霧鬧坍方百人受困，替代道路目前已搶通。（桃園市政府Facebook）

桃園雪霧鬧坍方百人受困，替代道路目前已搶通。（桃園市政府Facebook）

今日（15日）上午7時，桃園市復興區雪霧鬧道路塌方導致交通中斷，經過初步統計，約有超過300名遊客與當地民眾受困。

桃園市原住民行政局指出，雪霧鬧部落聯外道路早年因道路蜿蜒崎嶇且狹窄，曾截彎取直，新修道路因路基不夠寬有搭建鋼橋，道路一半有踏實路基、一半為鋼構橋梁，因此有「半邊橋」特殊地名。

桃園雪霧鬧坍方百人受困，替代道路目前已搶通。（桃園市政府Facebook）

桃園雪霧鬧坍方百人受困，替代道路目前已搶通。（桃園市政府Facebook）

桃園雪霧鬧坍方百人受困，替代道路目前已搶通。（桃園市政府Facebook）

養工處指出，此次塌方地點正是「半邊橋」及周邊道路，大面積土石崩落，有部分路段是路基流失，有部分路段是道路被土石掩埋，修復需要很長時間，因此先搶通舊路供通行。

桃園市府表示，替代道路已提前在下午2時50分搶通，且已試放通行，暫時只出不進。當地民眾如需上行，須待管制後才可通行。

桃園雪霧鬧坍方百人受困，替代道路目前已搶通。（桃園市政府Facebook）

桃園雪霧鬧坍方百人受困，替代道路目前已搶通。（桃園市政府Facebook）

桃園市府還表示，現場請技師判定，替代道路通車後僅供臨時通行，不能提供常態通行。替代道路僅限供遊客下山之用，不能供遊客上山，後續會以時段性管制方式處理，待安全評估及措施完備後始開放一般通行。