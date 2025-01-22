暴打高嘉瑜入獄　林秉樞病危裝人工肺搶救　父簽放棄急救同意書

號稱「港湖女神」的民進黨前立委高嘉瑜2021年爆出遭到前男友林秉樞痛毆，引發軒然大波，其後林秉樞被判監2年10月。台媒今日（22日）指，去年12月18日林秉樞在獄中昏迷休克，送醫後目前裝人工肺急救中，林秉樞父親稱已簽署放棄急救同意書。



林秉樞被判監2年10月。（ETtoday新聞雲）

報道指，林秉樞父親質疑台北看守所未及時將兒子送醫，哽咽地說兒子「多重器官衰竭，99.9%以上難以救活」。

林秉樞父親還說，兒子的各項數據顯示病況極不樂觀，「為免浪費醫療資源，忍痛簽立放棄急救同意書」。

高嘉瑜公開遭毆打後的傷勢照，顯示原本俏麗的臉容遭打至「面目全非」。（ETtoday新聞雲）

高嘉瑜公開遭毆打後的傷勢照，顯示原本俏麗的臉容遭打至「面目全非」。（ETtoday新聞雲）

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據早前報道，林秉樞與高嘉瑜交往期間，不滿高嘉瑜與其他男性聯繫，心生忌妒，遂多次對高嘉瑜施以暴力、恐嚇，甚至偷拍裸照威脅。

2021年11月，林秉樞約高嘉瑜至酒店時，怒摔她的手袋，接著辱罵高嘉瑜，命其下跪，還搶走手機檢查。

林秉樞發現高嘉瑜仍與前男友馬文鈺有聯絡後，情緒失控，不僅暴打高嘉瑜，還強迫她裸體下跪，並拖行、拍攝裸照長達7小時，還強逼高嘉瑜寫下不實自白書，抹黑她挪用公帑，內容包括「我是高嘉瑜，我用納稅人的錢僱用馬文鈺，但他並未上班。」事後，林秉樞持有的裸照及錄音成為他恐嚇高嘉瑜的工具。

此外，林秉樞同月在母親告別式上，因不滿台灣的時任副總統賴清德未到場，再度對高嘉瑜動粗，揪髮逼跪。

高嘉瑜索要口罩時，林秉樞失控怒吼的情況（點圖放大）：

高嘉瑜因長期忍受家暴導致案情延遲曝光，引起社會譁然。經法院判定，林秉樞遭依妨害秘密罪、妨害名譽罪、傷害罪、妨害電腦使用罪、強制罪、恐嚇罪、偽造文書最等涉犯13罪，判監2年10月。