大S流感去世｜台灣疾管署緊急召開記者會　警告香港等地疫情上升

大S（徐熙媛）在日本患上流感併發肺炎逝世，終年48歲。對此，台灣疾管署今日（3日）下午緊急召開記者會說明流感疫情，提醒民眾亞洲地區目前流行的都是甲型的H1N1，包括「香港、歐洲、美國和加拿大」的流感疫情都有上升趨勢。



大S徐熙媛。（IG：@hsushiyuan）

大S因在電視劇《流星花園》（2001）中飾演杉菜一角，曾紅遍亞洲。（截圖）

台媒《ETtoday新聞雲》報道，台灣疾管署副署長曾淑慧指，亞洲地區和歐洲目前流行的都是甲型的H1N1，美國是H3N2和H1N1，加拿大則是H1N1，日本和中國大陸目前疫情是下降趨勢，韓國雖然下降，但還是高於流行閾值，香港和歐美則有上升趨勢。

曾淑慧又指，台灣流感疫苗目前僅剩約20萬劑，目前總計有3073家醫療院所還有流感疫苗庫存。

台灣疾管署最新統計，今年1月19日至25日（第四周），台灣類流感門急診就診人次逾16萬，為近10年同期新高，相較前一周上升達12.5%。