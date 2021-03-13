台灣香蕉在日本驗出農藥超標5倍　農委會稱是個案不影響水果外銷

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-13 17:28

台灣香蕉出口到日本傳出阻滯，被驗出農藥百克敏超標達5倍而要回收。 農委會農糧署副署長姚志旺在周六（13日）證實事件，但強調只是個案，所涉及的只有750箱，對台灣水果外銷至日本不會產生影響。

綜合台灣傳媒報道，日本西本貿易公司（Wismettac）在周三（10日）發出公告，指在3月1日至3日交貨的一批台灣香蕉，檢出殺菌劑百克敏値為0.12ppm（基準値 0.02ppm），決定回收。2019年，Wismettac與高雄的旗山果菜運銷合作社簽訂為期3年、總採購量9000公噸，總價值達4.3億元新台幣的的香蕉外銷合約。

Wismettac發出公告，指在3月1日至3日交貨的一批台灣香蕉，檢出殺菌劑百克敏値超標，決定回收。（聯合新聞網）

姚志旺稱，涉事的台灣香蕉共計有750箱，每箱約15公斤，其他貨櫃的香蕉都沒有問題，相信是該批香蕉所在蕉田的鄰近農田出現污染，又或用藥時間還沒有達至採收期就採收。姚志旺強調，農委會將會到田間抽驗，若有超標會依規定裁處，也會請香蕉研究所加以輔導。

據介紹，百克敏主要防治會使香蕉外觀出現黑點的炭疽病，以及會讓蕉心發黑的黑星病，台日雙方對百克敏的檢疫標準一致。

值得一提是，農委會主委陳吉仲數日前曾經在社交平台宣布，台灣的菠蘿、芒果及火龍果，向日本提送「良好農業規範（TGAP）2020 PLUS」正式獲得「東京奧運及殘運競技大會組織委員會總務局持續可能性部」通知，符合「考量永續性之農產品供應基準」，達致東奧食材供應水準。農糧署當時更補充稱，是次為繼去年台灣香蕉通過東奧組委會認可後，再次有農產品成功獲得進軍奧運的資格。

農委會此前曾在社交平台上慶祝繼香蕉後，台灣再次有農產品成功獲得進軍奧運的資格。（網上圖片）

（綜合報道）