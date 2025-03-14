賴清德提17條國安策略　陸學者：未來或見更多對台軍演與經濟制裁

趕在《反分裂國家法》20周年前夕，賴清德3月13日召開國安高層會議，會後發表談話，定義「中國是境外敵對勢力」，並提出17項因應策略。對此，大陸學者認為，北京將對賴清德的策略採取更嚴厲的回應，包括透過法治、軍事、經濟等手段打擊「台獨」。



大陸學者：賴清德刻意渲染對立 企圖擴權

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣接受台媒《聯合報》訪問時表示，兩岸情勢其實「沒有這麼緊張」，《反分裂國家法》的主要目的是維護和平統一，不讓台灣被分裂出去。然而，賴清德卻刻意渲染北京威脅，目的在於「滿足自己的政治意圖」。

《反分裂國家法》第八條明訂：「和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。（VCG）

李振廣指出，賴清德恢復軍事審判，將大陸對台交流視為「滲透威脅」，其真正意圖是切斷兩岸交流，讓台灣內部支持統一的人「噤聲」，並進一步擴大自己的權力，「讓台灣重回戒嚴」。李振廣批評，「賴清德的獨裁，是對台灣民主制度和自由價值的最大威脅」。

包承柯：北京或將加強反台獨行動

上海東亞研究所副所長包承柯則分析，賴清德或因「烏克蘭前車之鑑」，擔心「美國會拋棄他」，因此選擇進一步挑起兩岸對抗，試圖透過台獨言論爭取支持。然而，他強調，這樣的對抗「不可能成功」，因為中國大陸已在國際上鞏固「一中格局」，且美國也不支持台獨。

包承柯進一步指出，賴清德的17項國安策略將對台灣內部產生「寒蟬效應」，因為賴清德政府將和平統一支持者視為打擊對象，並將北京的惠台政策、兩岸民間交流一概視為「敵對勢力滲透」，這種做法「使兩岸走向絕對對抗的境地」。

3月13 日，台總統府國安高層會議會後記者會，賴清德發表敞廳談話。（台灣總統府）

《反分裂國家法》或將「落劍」

對於未來北京可能的應對措施，李振廣認為，官方將進一步塑造統一大勢，除了深化兩岸交流合作，還將強化「應對台獨分裂的能力」，例如增加常態性軍演，並可能對《反分裂國家法》提出新聲明或新解釋。他強調，過去官方將《反分裂國家法》視為「達摩克利斯之劍」，但如今或將「落劍」。

包承柯則表示，北京將進一步構建有利於和平統一的環境，這對賴清德政府而言將是最大的打擊。包承柯認為，雖然官方仍將和平統一作為主要政策方針，但針對賴清德的行動，北京勢必調整策略，特別是在打擊台獨分裂勢力方面會進一步加強。他預測，北京將採取更嚴厲的措施回應賴清德的17條，包括透過法治、軍事、經濟等手段打擊台獨勢力。