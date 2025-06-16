台中21歲男生身世離奇！無戶籍未讀過書　有爸爸照顧卻又流落街頭

台中市一名21歲年輕人流落街頭、靠撿回收物為生，身上髒臭不堪，過着遊民般生活，經北屯區北京里長蘇乙青發現、協助，也發現這名年輕人從未曾就學且沒有身份證，目前已由社會局安置。蘇乙青說，這名年輕人因為成長期少與外界接觸，一些看似平常的動作，仍十分陌生。至於何以致此，只有年輕人的父親可以解答。



蘇乙青說，這名年輕人姓黃，從小由父親帶大，兩人租住在北屯區的一處大樓套房，二月時被父親趕出門，後來在回收場被他發現，並進一步了解年輕人沒有身份證，也未曾上學。年輕人以曾看過一張紙上記載「93年6月17日」而自我判斷今年是21歲。但蘇乙青從其外型和長相判斷，年齡該相符，但其行為卻像個10歲大男孩。口音有東南亞腔，相貌亦有些像東南亞人 。

黃姓年輕人沒有上過餐館，里長蘇乙青說，不知可以隨便坐位子和拿衛生紙。（Facebook / @蘇乙青）

蘇乙青說，他帶黃男去吃飯時，黃男不知道可以隨便找位子坐，也不知道衛生紙可以自己拿，還表示他自己有帶衛生紙，可以避免花錢。再一了解，原來黃男從來沒有進餐廳在餐桌上吃過飯，和父親住一房一衛的小套房裏，吃的都依賴父親帶回。離開家這段時間，回收時撿到可以吃的食物就當正餐，大多時候會用回收賺的幾十元台幣買統一科學麵加水充飢，有時候也會有人拿東西給他吃。

黃姓年輕人識字嗎？蘇乙青說，據黃姓年輕人說，有次爸爸給了他支手機，他會以語音輸入、等手機跳出字來的方式認字，也會寫自己的名字，寫起來很工整，像刻的一樣。

蘇乙青也澄清說，年輕人可以自行進出父親租住的大樓套房，並未被恐嚇或拘禁，只是其父很凶，並常灌輸他要待在家裏，不要亂跑等語，因此平常不會出來。黃姓年輕說，有次曾自己跑到走廊上，被管理員看到，以為他是外來的陌生人，而把他趕出去。他則是等到管理員離去後才悄悄再返家。

蘇乙青說，黃姓年輕人二月時因攀爬三樓露台時掉下來，砸破了一樓的遮陽板，父親為此賠了人家9千元台幣，並為此生氣地將他趕出家門。這幾個月都靠回收東西賣到回收場度日。

台中市北屯區北京里長蘇乙青協助黃姓年輕人，許多人寄故事書去。（Facebook / @蘇乙青）

據蘇乙青跟黃父通電話接觸的經驗，他說，黃父說話誠懇，且黃姓年輕人說，父親從事粗工，底下還有工作人員，所以應該是工頭之類的角色。但如果為人誠懇，又至少是個小工頭，顯示與外界常有接觸，並具一定社會化程度，又怎會對小孩有奇怪的管教方式，甚至不替小孩報戶口、申請健保？

蘇乙青把關懷這名年輕人的過程貼上Facebook，引起許多人關心，也有人質疑這個年輕人沒有健保，生病了怎麼辦等。對此，蘇乙青說，這其間的確還存在一些難以解釋清楚的事。何以致此，恐怕只有黃的父親可以解答，但目前黃父已不接電話，只能等社會局進一步調查。

延伸閱讀：「你媽報你失蹤」 鐵騎士抽煙遭警截查 意外與失散20年母親團圓

+ 10

延伸閱讀：

搭公車已讓座 仍被婦人當眾碎念 國中男學生委屈落淚

獨／高雄女大生騎車自摔撞對向車重傷 親友PO文追真相

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】