台灣大罷免．一文睇清｜罷免名單有誰？為何被罷免？選民怎麼看？

7月26日與8月23日台灣將分兩階段舉行史無前例的「大罷免」投票，第一階段投票將在7月26日上午8點至下午4點舉行，名單包含24位國民黨籍立委與新竹市市長高虹安。此次罷免結果有機會改變台灣立法院的政黨力量分布，影響台灣政局，更是對國民黨的一次大考驗，被罷免的立委老中青三代都有，其中更有資歷超過20年的資深國民黨立委。



罷免成功條件有二，一是同意票大於不同意票，第二是同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一（25％）以上。近一個月來罷免活動如火如荼，網絡上和現實生活中也爆發不少紛爭。《香港01》也特別在大罷免投票前整理懶人包，更採訪四位台灣選民對於大罷免投票的看法。



7月26日與8月23日台灣將分兩階段舉行史無前例的「大罷免」投票。（路透社）

國民黨立委要努力捍衛自己的席次，圖為國民黨支持者反對罷免。（路透社）

2025第一階段大罷免投票時間與名單

第一階段投票將在7月26日上午8點至下午4點。

2025第一階段大罷免名單

24名國民黨籍立委包括：王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林沛祥、鄭正鈐、丁學忠、傅崐萁、黃建賓。

已被停職的新竹市市長高虹安

國民黨舉辦造勢活動動員支持者投下反對罷免票。（路透社）

2025第二階段大罷免名單

羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘、馬文君、游顥。另外會舉報，台灣核三廠重啟公投。

為何要大罷免？

2024年1月總統大選，民進黨的賴清德雖當選，但在立法院選舉一共113席次中，國民黨贏得52席，民進黨獲得51席，民眾黨則取得8席。其中，藍白兩黨透過合作取得多數席位的優勢，在立法院形成「朝小野大」的局面。

國民黨支持者舉辦活動反對罷免。（路透社）

2024年3月起，國民與民眾兩黨透過席次優勢聯手於立法院推動一系列的《國會改革法案》、《憲法訴訟法》及《財政收支劃分法》，被質疑為假借改革名義，實則擴大立法院權力，引發公民團體發起「青鳥行動」，並要求退回法案。另外，中央政府預算被大幅刪減，也加劇政黨間的對立，青鳥行動已延伸至基層罷免連署，要求罷免不適任立委。

台灣公民團體於2024年底啟動罷免，鎖定國民黨籍區域立委，並於2025年2月至5月期間完成兩階段連署，中選會陸續完成審查。「大罷免」潮自今年初歷經提案、連署、審查與公告，於7月正式進入投票階段，將成為台灣史上規模最大的罷免行動。

台灣民意基金會董事長游盈隆此前分析，台灣公民團體提出的罷免論述，也已從早期的「毀憲亂政」逐漸成為「反共護台」，

游盈隆也稱，目前台灣藍綠兩黨正為大罷免行動戰得火熱，其中不論明示或暗示，不就是「台灣認同與中國認同之爭」嗎？甚至已上升至「台灣與中國意識之爭」。

前台灣藍綠兩黨為大罷免行動戰得火熱。（路透社）

台灣罷免誰可以投票？

1. 年滿20歲之中華民國國民。

2. 在各該罷免案被罷免人原選舉區，居住4個月以上（以投票日前1日計算）。

大罷免通過門檻票數

根據台灣《公職人員選舉罷免法》規定，罷免成功需要同時符合兩項條件：

1. 有效同意票數多於不同意票數

2. 同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一（25％）以上

若罷免成功，被罷免之立委將於公告日（投票後七日內公告結果）起立即解除職務、停止行使立法委員職權，且不得支領任何薪資及津貼。

除外，自解除職務日起四年內，不得在同一選舉區參選同一公職，但可轉往其他選區參選相同職務，亦可以參選不同層級的公職選舉。

選民怎麼看？

《香港01》採訪今年29、從事行銷業的台北市居民Sammy，她選區的立委是國民黨籍的王鴻薇，也在此次的罷免名單上。她表示，自己並非因為是民進黨支持者才挺罷免，而是她認為自己選區的立委王鴻薇不適任。

她批評王鴻薇非常親中，「她多次去上中國的節目，承認我們是中國的一部分，這樣的人在立法院佔有一個席次?我不能接受」，Sammy也稱，她對現在國民黨和民眾黨佔多數的國會不滿，包括「砍台電預算、普發一萬」、「還勞工七天假」，她認為「都是在亂搞。」

（路透社）

41歲的鄭先生則明確表示自己反對大罷免。過去他一直是民進黨的支持者，但他認為民進黨讓他失望。

他提到，罷免應該要有具體理由，「將國民黨的立委全部都霸就是輸不起」，他認為，歸根結柢，支持大罷免者其實唯一的理由就是「反中抗共」的意識形態。鄭先生進一步解釋，他認為應該是經由選舉換掉不適任的立委，除非是有很誇張的例子，「例如韓國瑜市長剛選上就去選總統，或是台灣基進黨的陳柏惟，我就覺得應該要罷免。」

但鄭先生表示，自己即使反對大罷免也不會去投票，「星期六我有別的安排」。

民進黨支持者高舉「台灣獨立」的橫幅。（路透社）

32歲、從事媒體業的Alice則稱，她認為大罷免明顯就是「耍無賴」，他認為總統賴清德做得不好，但大罷免的氣勢仍然高漲，「我認為選舉已經不論是非，只單純靠大家的喜好認定了。」

她批評，台灣雖說是自由民主「但現在只要表達與1450（民進黨與泛綠支持者）不一樣就是中共同路人，就會被公審］，夏小姐認為這很荒謬，「如果真實的自我認同與自我意識不能表達，那就是偽民主啊？民主不就是尊重包容不同意見嗎？你看台灣有嗎？我感覺我們現在就跟中共沒兩樣，一直大內宣和自我洗腦。」

不過，夏小姐也稱，自己禮拜六不會去投票反對罷免，「國民黨也都沒什麼用，所以不想投。」

32歲在泰國國際企業工作的蘇小姐則特別購買機票，26日一早從曼谷返台投下同意罷免票，她選區立委是國民黨籍的賴士葆，此前賴士葆已經擔任立法委員超過二十年。她表示，自己支持罷免是因為「討厭中共，討厭親中立委。」

但蘇小姐也補充，本質上她覺得罷免不應該這麼常態性舉行，「因為我覺得人要為自己的愚蠢選擇負責；但考量到現在的台海情勢，我贊同這次罷免的必要性」，她也提到，自己認為賴士葆擔任立委多年但沒有實質政績。

大罷免與柯文哲

民眾黨前主席柯文哲涉及京華城案、侵占政治獻金案已被羈押禁見逾10個月。台北地方法院7月21日裁定柯文哲自8月2日延長羈押禁見2個月。許多民眾黨支持者認為，柯文哲受到不公的司法對待，認為是民進黨的政治迫害，是他們反對罷免的一大原因。

據了解，柯文哲妻子陳佩琪日前公開表示要請律師替柯申請公民投票權，讓她能在7月26日一起與柯文哲投下反罷免票。