獲獎台灣片《我家的事》香港撤映　片商：出現「民國」無法過審

台灣電影《我家的事》原訂於8月16日、8月18日於香港放映，但8月5日傳出因「未能符合電影、報刊及物品管理辦事處的修改要求」，被香港國際電影節協會主辦的「夏日國際電影節」取消放映。



網絡一度謠傳是因為片中演員藍葦華參演了講述台海戰爭、碰觸政治紅線的台灣電視劇《零日攻擊》，台灣發行商牽猴子則發文回應稱是因為畫面用字無法通過電檢，「片方為保持作品完整性無法配合修改，故取消香港夏日國際電影節放映。」



台媒《聯合報》則報道稱，該片中有一幕出現「民國」一詞，導致電影最後無法過審。據了解，這已經並非台灣電影首次無法如期在香港上映，自從2021年《電影檢查條例》修訂，規定檢查員須考慮影片上映會否「不利國家安全」開始，直到今日，至少7部台灣電影因電檢而取消放映，《電影檢查條例》的紅線再次引發港台社會關注。



《我家的事》在香港取消放映。（劇照）

據了解，《我家的事》導演潘客印原先也將親自出席映後座談，目前因為取消放映，主辦單位已承諾為已購票觀眾辦理全額退款。

《我家的事》是一部台灣家庭劇情片，此前曾成功入選2025年大阪亞洲電影節（Osaka Asian Film Festival, OAFF）競賽單元，並將於影展世界首映。

該片由曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪、姚淳耀、朱羿銘等台灣演員主演，透過四位家人的故事，真誠描繪家庭中的愛與秘密。今年於台北電影節獲最佳女主角與國際新導演觀眾票選獎，並在紐約亞洲電影節奪得最佳劇情片，被視為是今年金馬獎的一大熱門。

《我家的事》講述家人之間複雜的情感。（劇照）

《我家的事》講述家人之間複雜的情感。（劇照）

曾有台灣電影被要求刪除總統大選畫面

2021年，《電影檢查條例》修訂不久，台灣學生作品《美豬肉圓》原訂參加於香港舉辦的「平地電影節」該片導演林宗諺更預計出席映後網上座談，沒想到該片卻突然撤映。

林宗諺其後表示，收到香港政府通知電檢沒過，需要砍掉影片內所有與選舉和蔡英文相關畫面，「儘管這是主要故事發生的場景，也是故事重要含義之一」，最終該片只能撤映。