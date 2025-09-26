暖心！颱風樺加沙下誕生的寶寶　全靠他們合力開出一條生命通道

9月24日，在颱風「樺加沙」來臨時，廣東江門台山市一名孕婦，突然有了臨產症狀，危急時刻，救援人員在狂風暴雨中，開闢出一條生命通道。當天下午，產婦順利生下了寶寶，孩子小名就叫「霆鋒」，諧音停風，希望風雨過後終見晴天。



9月24日，颱風「樺加沙」登陸廣東，韋勇花的臨產症狀提前出現了：

當時距離預產期還有十幾天，很擔心，因為當時的風力，已經有12到13級左右了。

據了解，從韋勇花家到市區醫院，是一條50多公里的山路，當時又遇上狂風暴雨，自行前往十分危險，9月24日9時56分，120急救中心接到電話後，迅速與醫院和公安部門聯繫，台山市人民醫院立即調配了，經驗豐富的產科醫生、護士與公安部門安排的特警車輛會合，救援人員冒着風雨朝着韋勇花家行進。

產科醫生顏曉清回憶：

一路上搖搖晃晃，風很大，去隆文村的路靠近懸崖邊，路崎嶇難走，但因為產婦是第二胎，產程快，我們也不敢耽誤。

颱風過境導致大量樹木倒伏，特警吳紹宗介紹，當時有16處路段被樹幹阻擋，特警們分工排障：

一人使用排障工具，一人負責輔助搬運，第三人是負責安全觀察，防止其他次生危險發生。

經過兩個多小時的艱難前進，中午12點半左右，救援人員成功接到了產婦韋勇花，下午2時22分，韋勇花抵達醫院，大約半小時後，孩子平安出生了。

醫生介紹，韋勇花整個順產過程都很順利，寶寶非常健康，韋勇花說：

真的特別感動，特別感謝他們當時能夠及時到那裏。

母子平安的消息也讓特警吳紹宗和隊友感到振奮：

聽到母子平安的消息時候，我們相當高興，前面一路走來所有工作都非常值得。

