台藝人逃兵役懶人包｜修杰楷陳柏霖37名男星免役「病因清單」熱議

台灣男星爆出閃兵醜聞，從王大陸到陳零九、陳大天、李銓、威廉、大根、阿虎、陳向熙Teddy、模特兒陳信維、舞台劇演員黃博石等人。



10月21日檢警偵辦展開第3波拘提，將修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰拘提到案。4名藝人坦承分以10萬至30萬（台幣，下同）不等價格偽造高血壓異常逃兵，詢後依妨害兵役及偽造文書罪嫌送辦。

修杰楷（Instagram@lefthere036）

台網瘋傳 一個圖輯看清37名男星免役原因：

據了解，修杰楷原本是正常兵役體位，為閃避兵役找上陳志明閃兵集團，花了15萬元以血壓異常方式欲拚免役。但卻因「病情」並不嚴重，被判定為替代役體位。修杰楷原本想繼續透過閃兵集團拚免役，但後來思考過後放棄於2016年5月12日乖乖入伍，被分發至新北市政府擔任替代役。服替代役5個月後因賈靜雯懷孕，依「替代役役男提前退役辦法」第2條：「役男育有未滿12歲之子女1名且配偶懷孕6個月以上」申請提前退役，經報經內政部核准退伍。

「免役男星」名單曝光 網驚喊：全演藝圈都中！

日前有網友也整理了一份藝人免役名單，並列出了台灣共計37位因各種不同健康因素而獲得免役資格的男藝人，引發熱議！

以僵直性脊椎炎的人數最多，包括周杰倫、李威、李易、余祥銓和敖犬。其次是心臟二尖瓣膜脫垂，有羅志祥、李沛旭和辰亦儒共三位藝人因此免役。而周渝民、吳青峰則是因憂鬱症；陳柏霖和朱孝天則因氣喘氣喘、陳漢典和藍正龍的扁平足、劉以豪和阿弟則是因為椎間盤突出、薛仕凌和小杰的遺傳性高血壓等等，而男團Energy成員近年出輯以16蹲再成話題，被視為體格都很好，但其實全員都藏病因、受傷手術，免當兵。

此外，五月天的阿信和怪獸，分別因「扁平足」和「地中海貧血」等原因，在當兵期間被驗退，不用繼續服役。

