黃明志捲謝侑芯猝逝案│被捕押返警局照片曝光！9粒藍色藥丸現真身

台灣31歲網紅「護理系女神」謝侑芯近日在馬來西亞吉隆坡一家酒店的浴缸猝逝。在現場的大馬歌手黃明志疑似持有毒品被警方拘捕，初步尿檢結果顯示其對4種毒品成分呈陽性反應。



馬來西亞媒體《中國報》3日曝光兩張現場照片，一張顯示黃明志案發後被警方拘捕，被押返金馬警區總部作進一步調查；另一張照片則顯示警方從黃明志身上搜出的9顆藍色藥丸。



黃明志案發後被警方拘捕。（《中國報》）

警方從黃明志身上搜出9顆藍色藥丸。（《中國報》）

更多黃明志照片（Facebook@Namewee 黃明志）

+ 30

警方：藍色藥丸或是搖頭丸

馬來西亞媒體《星洲日報》、《中國報》等早前報道，吉隆坡總警長拿督法迪爾表示，搜出的9顆藍色藥丸或是搖頭丸，重量約5.12克，黃明志的保釋金額約8000令吉（約1.5萬港幣）。

吉隆坡總警長拿督法迪爾又指，警方對黃明志進行尿檢，顯示他對安非他命、氯胺酮、大麻及冰毒均呈陽性反應，於是被警方延扣2天，並於10月24日將他提控上庭。

黃明志所面臨的控狀，包括1952年危險毒品法令39A（1）條文（擁毒），及相同法令15（1）（a）條文（濫用毒品）。

他說，黃明志均否認犯下上述罪行，於是在本地人士作為擔保人的情況下，2項罪行均以4000令吉保釋外出；這也意味著，2項罪行的保釋金額加起來，總共為8000令吉（約1.5萬港幣）。針對此案，下一次過堂日期為12月18日。

根據大馬現行法律，若黃明志經調查後確認染毒，罪名成立之後至少會被判2年刑期、鞭打3下還有罰款。

「護理系女神」謝侑芯（IG@irisirisss5200）

警方證實2人在酒店度過一晚：沒有任何強姦成分

金馬警區主任沙札里助理總監表示，事發時警方到場調查，證實女死者和黃明志已在酒店客房度過一晚。根據現場痕跡來看，沒有任何強姦成分，因此警方不援引性侵犯罪名調查。

另一方面，沙札里透露，女死者的解剖報告尚未出爐，至於其體內是否含有毒品成分，也需等待化驗結果才能斷定。

黃明志（IG@nameweephoto）

黃明志：我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品

黃明志稍早發聲明回應報道稱，「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了，應該還需要兩三個月」。

黃明志又稱，「對於侑芯的猝死，我們深表遺憾，R.I.P。Ambulance 遲到將近一個小時，我真的不知道999這個號碼是拿來做什麼用的，打去問還會被罵… 」。

「護理系女神」謝侑芯（IG@irisirisss5200）

黃明志（IG@nameweephoto）