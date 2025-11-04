黃明志涉謝侑芯猝逝案　大馬警方改以謀殺調查　研判「已經潛逃」

大馬歌手黃明志，涉台灣31歲網紅「護理系女神」謝侑芯在酒店猝逝案，引發廣泛關注。據馬媒報道，今日（4日），馬來西亞吉隆坡警方將全案改以「謀殺」方向調查，追緝黃明志逾6小時無果後，將其列入通緝名單，展開追捕。最新消息指出，大馬警方研判黃明志「已經潛逃」。



黃明志案發後被馬來西亞警方拘捕。

警方從黃明志身上搜出9顆藍色藥丸。

黃明志。

綜合馬媒報道，當地警方今早宣布，將全案改以謀殺的方向調查，並指將於今日拘捕黃明志。不過，在追緝黃明志超過6小時後，仍無果，目前已將黃明志列入警隊通緝名單，在馬來西亞全國展開追捕。

據消息人士透露，根據當地移民局的出人境記錄顯示，案發至今，未有任何黃明志離開馬來西亞的官方出境紀錄。而馬媒《陽光日報》引述吉隆坡總警長拿督法迪爾報道指出，警方研判黃明志已透過媒體及社交媒體得知調查進度，卻始終沒有露面，目前警方仍無法與他取得聯繫，「我們相信他已經潛逃」。

據早前報道，案件於10月22日下午1時40分，在吉隆坡一間五星級高級酒店客房內被揭發。事發時黃明志在現場，且他被搜出9顆疑為「搖頭丸」的藍色藥丸，總重量為5.12克。

當地警方對黃明志進行尿檢，顯示他對安非他命、氯胺酮、大麻及冰毒均呈陽性反應。

黃明志。

黃明志。

「護理系女神」謝侑芯。

不過，黃明志面對擁毒和濫用毒品的指控時，否認有罪，隨後繳付8000令吉（約1.5萬港幣）保釋金，獲保釋外出；此案將於12月18日過堂。

黃明志亦發聲明回應稱，「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了，應該還需要兩三個月」。

黃明志又稱，「對於侑芯的猝死，我們深表遺憾，R.I.P。Ambulance 遲到將近一個小時，我真的不知道999這個號碼是拿來做什麼用的，打去問還會被罵…」。