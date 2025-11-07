太子集團︱在台主嫌王昱棠等4人羈押禁見　另多名成員限制出境

台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」跨國洗錢詐騙組織，周二（4日）指揮警調47路大掃蕩，拘提25人到案。檢察官複訊後認為，在台重要幹部王昱棠、辜淑雯、邱子恩、李守禮、凃又文等5人涉嫌觸犯組織犯罪防制條例、洗錢、意圖營利賭博等罪，犯罪嫌疑重大，且有串謀滅證、逃亡之虞，因此向法院聲押禁見。台北地方法院周四（6）日裁定，辜淑雯、王昱棠、邱子恩、李守禮4人羈押禁見，涂又文則獲法院裁定30萬元新台幣（約7.5萬港元）交保。



台北地檢署偵辦太子集團在台詐騙洗錢案，聲押天旭國際人力資源主管辜淑雯獲准。（聯合報圖片）

以多家空殼公司掩飾跨國犯罪所得

以陳志為首的太子集團涉嫌在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官於10月8日對陳志等人提出起訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也於10月14日對外公告，將該集團在台灣所設的9家公司、3名個人列入制裁名單。

台北地檢署接獲相關訊息後，於10月15日主動立案調查，至本周二兵分47路，搜查該集團在台骨幹成員的住所，以及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等處，並拘提被告、通知多名證人到案。

據台灣TVBS報道，台灣專案小組掌握太子集團在台違法的四大部份，第一部份是太子集團為掩飾跨國犯罪所得，在台成立多家公司。其中，台灣太子公司主導把境外資金引入聯凡等8家空殼公司，購買和平大苑豪宅置產。

調查局搜索犯嫌購入的豪宅和平大苑。（聯合報）

被美方公告制裁 連夜開走名車、將贓款轉匯

第二部份是由王昱棠在台北101大樓內成立天旭公司，從事網上賭博；天旭人力資源主管辜淑雯在王昱棠，以及陸籍主管李添、楊昱發指示下，負責招募台灣工程師寫網上賭博程式，另以顥玥公司負責網上賭博的客服工作，將台灣當成太子集團的賭網基地。

第三部份是在美國公布制裁名單後，王昱棠立即指示天旭幹部李守禮，將集團用來隱匿贓款的勞斯萊斯等名車，過戶到車商劉氏兄弟名下，由另名幹部邱子恩連夜將豪車開去內湖等地藏放。王昱棠還指示下屬，將台灣太子公司名下逾1000萬元新台幣（約251萬港元）轉到尼爾公司名下。

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，被美國列制裁名單的施亭宇，被檢方諭令50萬元新台幣交保，及限制出境出海。（聯合報圖片）

涉及太子集團洗錢案的尼爾公司會計陳昱岑，被檢方諭令交保50萬元新台幣、限制出境出海。（聯合報圖片）

藉興建帕勞豪華渡假村洗錢

第四部份是太子集團透過空殼公司「Grand Legend」，與帕勞人士Rose Wang（王國丹）合作，以興建豪華渡假村名義，取得帕勞恩格貝拉斯島（Ngerbelas Island）99年土地契約，由黃婕、施亭宇、王蕾絢3名台女負責營運業務，涉嫌洗錢。該3名台女均被美方點名為制裁對象，但王蕾絢早已出境，不在台方本次拘提名單內。

報道指出，台灣當局4日拘提王昱棠、辜淑雯、施亭宇、黃婕等25名被告到案。其中，施亭宇、黃婕以50萬元新台幣（約12.5萬港元）交保。並限制出境出海；太子集團在台15名員工，如尼爾負責人林揚茂、會計陳昱岑、涉協助隱匿超跑的楊竣凱、工程師張芷寧等，各以3萬元新台幣（約7,534港元）至100萬元新台幣（約25.1萬港元）不等金額交保，部分人遭限制出境，當中1人無保限制住居。

台北地檢署分案偵辦太子集團在台詐騙洗錢案，日前向北院聲請扣押物，含各式名車26輛。（聯合報）

遭查扣資產總值逾45億元新台幣

台灣中央社報道，檢察官為封存太子集團在台不法資產，已向法院聲請扣押不動產18筆，包括和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值為38億1421萬多元新台幣（約9.57億港元）。

檢察官也申請查扣包括勞斯萊斯、法拉利、林寶堅尼、保時捷等各式名車26輛，價值約4億7758萬元新台幣（約1億港元）、銀行帳戶60個約額2億3587萬元新台幣（約5,920萬港元）。合計扣押物價值高達45億2766萬元新台幣（約11.36億港元），台北地方法院已於10月27日裁定准予扣押。