黃明志捲命案工作全遭取消　為生計公開求助：我會煮飯洗鑊裝窗

撰文：許祺安
大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，獲准以警方擔保形式暫時保釋。黃明志今日（17日）在Facebook等社交網絡透露，他至明年底的工作全被取消，急徵工作機會，甚至表示會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、裝鐵窗等技能，「有收入就好了」。
黃明志稱，由於案件還在審理中，報告也還沒出來，還要等好幾個月才有結果。本來排滿的工作已經被取消到明年底了。
黃明志接著說，「各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了」。
稱新廣告歌無粗口及不良內容
黃明志最後又說，「還有，馬年的新年歌已經寫好了，但贊助商跑掉了，如果有興趣贊助的可以聯繫我們，有附贈廣告歌，確定無粗口及不良內容，比歷年的每一首新年歌都好聽，MV點閱率若低於10M退款一半，農歷新年前若『出事』則退全款」。
