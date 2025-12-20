台北斬人｜台灣捷運三起隨機殺人案鄭捷殺4人判死　一文回顧案件

台北市19日接連發生北捷恐怖攻擊事件，嫌犯（張文）在台北車站及中山站一帶投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊，造成重大傷亡。這是台灣捷運史上第三起隨機砍人案，台媒整理，前兩起為鄭捷2014年在台北捷運板南線上犯案，當時鄭捷23歲，第二起是2024年21歲嫌犯洪淨在台中捷運隨機犯案。



疑犯鄭捷2016年被處死。(互聯網)

2014年鄭捷案造成4死24傷

2014年5月21日，23歲男子鄭捷在台北捷運板南線隨機殺人案，造成4死24傷，是台灣首起捷運殺人案，最高法院以殺人罪判其4個死刑，另增加144年又6個月的有期徒刑。2016年5月10日，鄭捷槍決伏法。

2014年，台北曾發生捷運隨機殺人案，造成4人死亡，24人受傷。犯人鄭捷於2016年5月遭槍決（資料圖片）

2014年5月21日13時許，曾和鄭捷在東海大學同寢室居住九個月的室友王姓學生指出，自己與另名室友當時撥打手機給鄭捷邀約吃飯，鄭當時簡短回應「人在台中市區，沒法一起吃飯」；王姓學生於同日16時許再次撥打鄭的手機，手機未聯通，當時即為鄭的犯案時間。

鄭捷就讀的東海大學於案發後發出聲明表示：「不管如何，鄭生永遠是我們的家人。是我們不夠愛他。」

2024年台中捷運洪淨案

2024年5月21日中午左右，21歲的洪淨涉嫌在中捷由水安宮站開往市政府站的列車上，持菜刀及水果刀隨機攻擊車上民眾，包含主嫌在內共4人受傷，其中3人送醫救治。送醫受傷者分別為17歲呂姓少年，其胸口及手臂撕裂傷，以及27歲許姓男子的臉部遭砍傷。

洪淨案發前從屏東北上，落腳台中市一處旅館，犯案當天進入水安宮捷運站，先將包包放置在控制台上，隨後突然從包包拿出刀具攻擊乘客，離他最近的男子遭砍，菜刀被奪下後，洪淨又拿出其他刀械繼續攻擊。

車廂內乘客見狀合力上前制伏，過程驚悚。二審法官認為洪淨有悔意，經過減刑後，判處洪淨9年9個月有期徒刑，經最高法院認定二審判決適當，駁回上訴，全案定讞。

2025年張文案

27歲的嫌犯張文於今年（2025年Ｐ）12月19日在台北捷運台北車站及中山站商圈隨機殺人前，先搬離租屋處，且四度縱火，燒毀多部汽機車和自己租處。

傍晚17時24分起，張文於台北捷運台北車站M7地下連通道、星巴克咖啡旁丟汽油彈後再扔多顆煙霧彈，隨後返回落腳的旅館補充彈藥。傍晚18時41分，現身台北捷運中山站出口前南京西路，當街丟擲煙霧彈，並持長刀朝路上人群與騎士逼近揮砍，最後自己墮樓身亡，事件共造成3死5傷（不包含張文）。

醫師剖析：隨機殺人犯的「5大共通特徵」

精神科醫師沈政男對此指出，日本將此類罪犯稱為「通魔」。他分析，包括鄭捷與張文在內，這些案件的嫌犯通常符合五大關鍵特徵：

性別與族群： 多為年輕男性。

犯案模式： 傾向於單獨犯案。

人際關係： 社交極度孤立，與親友斷絕往來。

經濟狀況： 工作不穩定，或近期遭遇職業挫折（如張文遭國軍汰除）。

報復傾向： 對自身境遇極度不滿，對受害者無特定性別與年齡傾向。

醫師提醒，這類「通魔」事件背後多伴隨對社會的報復心態。由於張文已身亡，詳細作案動機仍待檢警進一步釐清，也提醒民眾出入公共運輸系統時，務必提高警覺。

