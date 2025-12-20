台北斬人案｜日本作家即時衝前幫受害者止血　哽咽喊：救不了他

台北車站與中山站12月19日晚間接連傳出攻擊事件，當時一名騎士在中山站附近停等紅燈，遭27歲張文持長刀隨機砍殺，瞬間噴血染紅外套，騎士受重傷後仍努力想騎走，但仍不支倒地，送醫後因喉嚨撕裂傷身亡。不過在送醫前，日本作家木下黃太剛好在現場，並第一時間嘗試為騎士急救，但無奈自己救不了他，一度哽咽。



張文先於台北車站扔擲煙霧彈，造成57歲男子死亡，54歲捷運局員工嗆傷。接着又逃到中山站持長刀砍人，造成4人死亡，11人輕重傷的慘劇。其中一名騎士在停等紅燈時，遭張文持刀捅向脖子，瞬間噴血衣服都被染紅。據日本作家、記者木下黃太在X上發布的影片，當時他跟周圍民眾發現張文持刀衝進誠品南西店砍人，趕緊跑到大樓外，接着看到一名機車騎士倒地，並第一時間上前急救。

木下黃太嘗試為騎士急救但無奈救不了他 一度哽咽：

木下黃太事後拍影片描述當下情況：

大樓外面有兩名被刺傷的人，其中一人是騎機車的。他倒在那裏，現場因為只有我一個人，請大家看一下，我的手現在沾滿了血，雖然我試圖用手壓住傷口止血，但血流不止。救護車又沒有這麼快趕到，我想他恐怕已經失去意識了……

「我只是偶然在場，但這讓我深切感受到，在沒有任何準備的情況下，要拯救他人的性命是根本做不到的。我已經……該怎麼說呢？我滿腦子都只是剛才有人在眼前陷入那種狀態的事。」

影片曝光後引發熱烈迴響，許多網友紛紛留言：

「選擇挺身而出的判斷真的很了不起，也能感受到那份不甘與遺憾。請務必好好休息。」

「替傷者壓住傷口、嘗試止血的行為非常勇敢！如果是第一次遇到這種事，應該因為驚嚇而全身發抖、手腳發軟吧！」

「無論在甚麼地方，願意挺身而出救人，這份勇氣真的令人敬佩」



