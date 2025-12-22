台北斬人｜張文去年4月起策劃犯案　密集採購護具煙霧彈

台北19日發生隨機殺人案件，造成包括疑兇張文在內4人死亡，另有11人受傷。警方調查指張文的平板電腦發現，他早於去年已策劃攻擊，同年4月起於網上密集採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌、煙霧彈等，其中僅24枚煙霧彈便花費4.8萬元新台幣（約1.2萬港元）。



張文正面照。（網上圖片）

張文在台北車站丟煙霧彈時，身旁拖著裝滿汽油彈的行李箱。（影片截圖）

網購戰術手套、防毒面具、工業酒精

台北市府警察局刑事警察大隊周日表示，案發後，市警局及內政部警政署刑事警察局立即成立專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦，全力追查疑犯動機、有無共犯及犯罪工具來源等。

《ETtoday》報道，專案小組發現，疑犯自2024年起即策劃犯案，從2024年4月起透過網絡蝦皮賣場密集採買包含戰術手套、半臉式防毒面具、抗彈臂盾，及用來製作燃燒彈的工業酒精等物品。

張文攜帶的一整箱汽油彈意外燃燒。（影片截圖）

1月起購入生存遊戲煙霧彈

另外警方追查張文平板電腦，發現他在今年1月透過網絡露天賣場，向生存遊戲業者購入仿美軍制式煙霧彈外觀的M18煙霧彈，但經鑑定後確認是生存遊戲的玩具製品，煙霧量和施放強度、期間都比軍品差非常多，張文當時以每枚2,000元新台幣，即總額4.8萬元新台幣，購入24杖生存遊戲煙霧彈。

警方發現，張文透過網絡賣場在今年持續購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機，以及甲醇等極具危險性之易燃物。依其長達一年半的準備時序及採購清單研判，疑犯係經過縝密規劃與準備，孤狼預謀犯案動機至為明顯。

張文在台北車站丟煙霧彈後，裝成路人逃逸。（影片截圖）

動機及資金來源仍待查 警方冀從電腦硬碟獲線索

《聯合報》報道，警方已從張文的雲端資料中，發現其犯案計劃，包含時間、路線、聲東擊西等策略。目前，警方正從其燒毀的手提電腦中扣回硬碟，嘗試還原內容，追查其犯案動機。此外，對於他無業卻能交租、生活，並購買作案工具等，相關資金也仍待釐清。

警方指出，張文在前往台北車站丟擲汽油彈、煙霧彈前，曾在中正區公園路上的租屋處嘗試燒毀手提電腦。電腦屏幕及主機板雖被燒毀，但硬碟運轉正常，只是該硬碟有加密保護，畢竟曾經受熱，確切能不能還原還不確定，但可能會是掌握張文作案動機的關鍵線索，目前台北市刑警大隊及刑事局持續嘗試中。

另方面，張文被軍方汰除後，擔任過一年保安，2024年6月後就不曾有其他薪資申報紀錄，若僅靠母親偶爾微量支助，或難以支撐租房、購物等開銷。對此警方已發函請求金融機構協助，着手調查張文資金紀錄。

孤狼犯案 Facebook無朋友 Line僅兩個聯絡人

至於一人策劃犯案的張文到底有多「孤」，專案小組對他平板電腦、進行數位鑑識後發現，張文有Facebook帳號但沒有貼文也沒有朋友、也不曾對任何人按讚，甚至沒有時下年輕人都有的IG和threads脆帳號。

他的手機通訊軟件Line上，也只有兩個聯絡人，就是房東和介紹租房的中介。媒體形容，張文不僅以孤狼式犯案造成4死11傷的慘劇，連在網絡社交生活上也是不折不扣的孤狼，警方正追查他兇刀購買來源，及真正犯罪動機。

